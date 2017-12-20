Demir fiyatlarının yüksekliğinin inşaat sektörünü zor duruma soktuğunu belirten Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Mustafa Kırteke, “2016 yılı başlarında bin 760 lira olan inşaat demiri fiyatları kasım ayının son günlerinde 2 bin700 liraya kadar yükselen demiri yüzde 150’ye yakın zamla alıyoruz. Piyasa ekonomisine katkıları herkes tarafından bilinen biz müteahhitler piyasadaki dalgalanmaların farkında olmakla birlikte demir fiyatlarındaki bu artışın spekülatif ve fahiş olduğuna inanıyoruz. Demir fiyatlarının yükselişi ülkemizin kalkınmasına da zarar vermektedir. Dolar düşerken bile fiyatlara zam geldiği görülürken yükselen fiyatlara döviz kurundaki artışın mazeret gösterilmesi bilimsellikten uzaktır” ifadelerine yer verdi.

BAKAN TÜFENKCİ İLE GÖRÜŞTÜK

Başkan Kırteke, konuyla ilgili gümrük ve ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile görüştüklerini belirterek, "Demir her aşamada gerekli olan bir malzemedir. Burada sadece Malatya değil Türkiye’de diğer illerimizde de İnşaat sektöründe büyük bir gerileme yaşanması ile Türkiye piyasasını etkilemiştir. İnşaat sektöründe son dönemde piyasada istediğimiz miktarda demir bulunamadığı ve her geçen süre içerisinde fiyat artışlarından dolayı sıkıntılar yaşanmaktadır. Demir-çelik fiyatlarının yükselişiyle Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği Yönetimi ile Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent tüfenkci ile bir görüşmemiz oldu” ifadelerini kullandı.

Başkan Kırteke, "Malatya’da Organize Sanayiler hariç hangi iş sektöründe çalışan işçi sayısı inşaat sektöründe çalışan işçi sayısı kadar işçi istihdam ediyor. Ama şu sürece baktığımız da İnşaat sektöründe Demir Çelik fiyatlarının yükselişi çalışan işçilerin işten çıkarılmalarına ve evine ekmek götürememelerine neden oluyor" dedi.

Taleplerini dile getiren Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Mustafa Kırteke, “Hükümetimizden bu konuyu acilen çözüme kavuşturulmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.









HABER MERKEZİ