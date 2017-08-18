Yeşilyurt Belediyesi’nin Özalper, Şeyhbayram, Samanlı ve Abdulgaffar mahallelerinin birleşme noktasında hizmete sunduğu Rabia Parkı içerisindeki kültürel ve sanatsal faaliyetler gerçekleştiren Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezi’nin toplantı salonunda veda programı düzenlendi. Çeşitli gösterilerin sahnelendiği ve Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Erkan Dikenli, Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürü Cavit Aslan, Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezi’nin idarecileri, veliler ile mahalle sakinlerinin katılığı veda programında ilahiler ve şiirler okundu.

ÖĞRENCİLER AYAKTA ALKIŞLANDI

Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezi idareci tarafından organizasyonu yapılıp, ‘Değerler Eğitimi’ kursiyerleri tarafından gerçekleştirilen etkinlik, Ahsen Sena Sevimli ve Salih Nebi Ada isimli öğrencilerin okuduğu Kur’an-ı Kerim Tilavetiyle başladı. Berra Sağır, Zühre Çoban, Fatma Özge Sevimli ve Meral Erdemir isimli öğrenciler tarafından okunan Hz. Muhammed ( S.A.V.)’in hadis-i şeriflerinin ardından seslendirilen ilahiler, duygulu anlar yaşattı. Programın sonunda kursa katılan bütün öğrenciler tarafından ‘15 Temmuz’ şarkısı seslendirildi. Şarkıya eşlik eden davetliler, öğrencileri ayakta alkışladılar. Veda programının sonunda ‘Değerler Eğitimi’ kursunu başarıyla tamamlayan minik öğrencilere katılım belgeleri takdim edildi.

CİDDİ MESAFELER KAT ETTİK

Yeşilyurt ilçesinde hizmet veren gençlik merkezleri ile Yeşilkonak hizmet binalarında hedefledikleri ortamı yakaladıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Şahin, “Rabia Parkı içerisinde mahalle sakinlerine eğitim, kültür ve sanatsal hizmetlerde bulunan Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezi’nde yaz dönemi eğitimleri oldukça yoğun geçiyor. ‘Değerler Eğitimi’ adı altında açılan kursumuz tamamlandı. Düzenlenen veda programında, birbirinden değerli gösterilerini mahalle sakinleriyle paylaşan öğrenci kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Bu güzel organizasyonu düzenleyen idarecilerimize ve öğretmenlerimize ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Katıldıkları kurslarda yeni bilgiler öğrenmek adına büyük bir gayret sarf eden öğrencilerimizin aldıkları eğitimler neticesinde ortaya koydukları üstün başarı, hepimizin göğsünü kabartıyor. Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’ın büyük önem verdiği gençlik merkezleri ile Yeşilkonak hizmet binalarımızdaki eğitim kalitesinin üst seviyeye çıktığını, bu tip etkinliklerde yakından görebiliyoruz. Bizim tek amacımız var o da; dinine, vatanına, bayrağına ve memleketine sevdalı, okuyan, öğrenen ve sürekli bilgi arayışında olan bir nesil yetiştirmektir, bu aşamada ciddi mesafeler kat ettik. Sağlam bir neslin yetiştiğini görmek bizleri mutlu ediyor. Kış döneminde de başta eğitim olmak üzere kültürel ve sanatsal hizmetlerimize devam edeceğiz” diye konuştu.

HABER MERKEZİ