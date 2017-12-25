25 Aralık 2017 Pazartesi

Değeri 200 milyon

İş Adamları Malatya’ya yeni bir yatırım için kolları sıvadı. Bu anlamda Malatya Girişim Gurubu tarafından şehre 200 milyon değerinde yeni bir yaşam merkezi yapılacak.

25 Aralık 2017 Pazartesi 10:48
Değeri 200 milyon

  MalatyaLife adı ile hayata geçirilecek olan yeni yaşam merkezinin tanıtımı ve lansmanı gerçekleştirildi. Programa Vali Ali Kaban, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Girişim Gurubu Başkan Yardımcısı Adnan Baştürk, Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen ve davetliler katıldı.

Girişim Gurubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Baştürk, “Malatya Girişim Gurubu olarak Allah'a çok şükür bugün Malatya'mıza yeni eserler kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Girişim Gurubu, ilk kurulduğu günden itibaren Malatya’da ilklerin öncüsü oldu. Bunu hep Malatya'mıza güzel eserler kazandırmanın, hedefini ortaya koyduk. 12 yıldan beri bu aşkla, bu heyecanla çalışıyor, burada çok değerli 33 tane ortağımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum” dedi.

TÜRKİYE ZENGİNLEŞİYOR
  Baştürk, “İşte bugün de Malatya'mıza 200 milyon TL değerinde dev bir yatırımı sizlerle birlikte başlatıyoruz. İstanbul’da ne varsa, İzmir’de ne varsa Malatya’da da onlar olacak. Çünkü Malatyalılarında hakkı güzel yerde yaşamak en iyi standartlarda ki evlerde hayatlarını sürdürmek. Allah'a çok şükür Türkiye zenginleşiyor, Türkiye büyüyor, Malatya Girişim Gurubu olarak güzel bir projeyi hayata geçiriyoruz. Malatya'mıza hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Vali Ali Kaban da iş adamlarının şehrin kalkınmasında önemli rol oynadığına dikkat çekerek, “Bu anlamda gerçekten 33 işadamı, emektar insanları kutlamak istiyorum. Çok karlı gözükür ama biraz önce Adnan Bey’in ifade ettiği, gibi henüz kar edememişler. İnşallah bu projeyle kar etmek de birazdan üyeleri arasında para dağıtmaları kısmet olur diyorum, temenni ediyorum. Malatya'mız için yapılacak tüm bu gayretler ileriye gidebilmek için büyük önem arz ediyor” diye konuştu.

İHA
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