Aynı zamanda Malatya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı da olan MESOB Başkanı Keskin, Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’nda (TESK) yapılan toplantının detaylarını açıkladı.

Keskin, “Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal, TESK’e yapmış oldukları ziyarette, esnaf ve sanatkarlarımızın Maliye Bakanlığı ile doğrudan ilişkili olan sorun ve talepleri gündeme getirilmiş ve Sayın Bakanımıza aktarılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Hükümetimizin esnaf ve sanatkar camiasının taleplerine olan yakın ilgisi ve destekleri için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal, her zaman esnaf ve sanatkarın sorun ve taleplerine sahip çıkmış ve gereken katık ve desteği vermiştir. Maliye Bakanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” sözlerini kaydetti.

DEFTER TASDİKİ UYGULAMASI KALDIRILDI

Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın TESK ziyaretinde Maliye Bakanlığınca internet üzerinden uygulamaya konulan “Defter Beyan Sistemi” konusunun öncelikli gündem olduğunu belirten Keskin, “Basit usul mükellefi olan esnaf ve sanatkarlarımız için notere defter tasdikleri önemli bir sıkıntıydı. Basit usul kapsamındaki vergi mükellefi olan esnaf ve sanatkarlarımız esnaf odalarında tutulan defter bilgileri ve kayıtları Maliye Bakanlığımızın hayata geçirmiş olduğu Defter Beyan Sisteminde tutulmaya başlanılacak. Bundan sonra artık defter tasdiki ve defter saklama durumunu esnaf ve sanatkarımız yaşamayacaktır. 1 Temmuz 2018 tarihine kadar geçiş süreci tanındı. Esnaf üzerinde büyük bir yük olan defter tasdiki bu uygulama ile kaldırılmış oldu” şeklinde bilgi verdi.

ESKİ YAZAR KASALAR HAFIZALARI DOLANA KADAR KULLANILACAK

Keskin, esnaf ve sanatkarlar için yeni nesil yazar kasaların değiştirilmesi konusunda yaşanan sıkıntının da çözüm bulduğunu bildirerek, “Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal’ın esnafımız için bir diğer müjdesi ise yeni nesil yazar kasaların değiştirilmesi konusunda oldu. Esnaf ve sanatkarımız, mevcut eski yazar kasalarını mali hafıza dolana kadar kullanmaya devam edecektir. Yeni zaman zaman gündeme getirilen esnaf ve sanatkarımızın büyük çoğunlukla tabi olduğu Basit Usul mükellefiyetinin de kaldırılmayacağı sözü de esnaf camiası ile paylaşılmıştır. Basit usul mükelleflerinin yıllık 8 bin liraya kadar olan kazançlarına getirilen istisna da devam edecektir” ifadelerinde bulundu.

Keskin, ticari araçlara yönelik ÖTV'siz araç alma uygulamasından vergi kaydı olup da, oda sicil kaydı olmayanların yararlanamadığı konusunu da Maliye Bakanı Ağbal’a sunduklarını belirterek, vergi kaydı olup da, oda sicil kaydını sildirmiş olan ticari araç işletmecisi esnaflarında bu haktan yararlandırılmasını talep ettiklerini kaydetti.

Keskin, minibüslerden otobüs vergisi alınması konusundaki çelişkinin de Maliye Bakanı Ağbal’a aktarıldığını ve sorunun 2019 döneminde çözüleceğini dair söz verildiğini de belirtti.

HABER MERKEZİ