Show TV’nin ilgiyle izlenen programı Güldür Güldür ekibinin oynadığı, yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, Malatyalı bir ailenin miras kavgasını gösteren ve gerek Malatyalıların gerek tüm Türkiye’nin beğenisini toplayan Dedemin Fişi, 2016’nın en çok izlenen üçüncü yerli filmi oldu.

MİRAS KAVGASI

2 milyon 15 bin 665 kişi tarafından izlenen film, Malatya’da da en çok izlenen ve beğeni toplayan film olarak biliniyor. Film, Malatyalıların şivelerinin doğru kullanılması ve kaysının tanıtılması açısından herkesin takdirini topladı. Yeşilyurt’tan da bazı görüntülere yer verilen filmde, daha bitkisel hayatta olan ve ölümü gerçekleşmeden, çocuklarının en iyi malları kapmak için gösterdikleri çabaları anlatıyordu. Filmin çok izlenmesinde toplumsal bir geçek olan miras kavgasının ve bu kavgada yaşanan komik durumların anlatılması da etkili olmuştu.

BASINDA ÇOK KONUŞULDU

Başarılı senaryo ve kaliteli çekimlerin yapıldığı film, basında da adından sıkça söz ettirip hakkında en fazla haber yapılan filmlerden biri oldu. Basında film ile ilgili bin 805 haber yer aldı.

Yönetmenliğini Meltem Bozoflu’nun, hikâyesini ise Yılmaz Erdoğan’ın yaptığı filmde Alper Kul, Onur Buldu, Erdem Yener, Onur Atilla, Özge Borak, Uğur Bilgin, İrem Sak, Meltem Yılmazkaya, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Zeynep Kankonde, Özlem Tokaslan, Ayşegül Akdemir, Özgün Aydın, Burak Topaloğlu, Aziz Aslan ve Ayşen Gruda oynamıştı.

“DAĞ 2” ZİRVEDE

Öte yandan yapılan bir araştırmada Türk sinemasında 2016 yılı boyunca 169 yerli filmin izleyici ile buluştuğu, yılın son aylarında gösterime giren “Dağ 2” filminin hem izleyici sayısında hem de yazılı basında zirveye yerleştiği bilgisi paylaşıldı. Araştırmaya göre, yazılı basında geçtiğimiz yıl boyunca sinemalarda gösterilen yerli filmler hakkında 30 binden fazla haberin yer aldığı tespit edildi. Geçtiğimiz yıl en çok izlenen film Dağ 2 olurken bunu Kardeşim Benim ve Dedemin Fişi takip etti.(Fotoğraf: Haber Merkezi-İHA)

MUTLU SARIGÜL