102 yıl önce tarihin en büyük ve en çetin savaşlarına tanıklık eden Çanakkale, binlerce şehidin kanı ile boyandı. Vatanını düşmana vermeyen yüz binlerce şehit için 18 Mart’ta tüm yurtta olduğu gibi Malatya’da da anma törenleri gerçekleştirildi. 102 yıl önce vatan için yapılan mücadele bugün o şehitlerin torunları tarafından düşman terör örgütlerine karşı yapılıyor. Şehit haberleri ocaklara ateş düşürüyor, vatan her şeye ve herkese rağmen can pahasına korunuyor.

15 TEMMUZ’DA 248 ŞEHİT VERİLDİ

Yine 15 Temmuz’da vatana göz koyan terör örgütü FETÖ’ye karşı da bir olan Çanakkale şehitlerinin torunları, cuntacıların planlarını bozdu, 248 şehit verdi. Millet, 102 yıl boyunca vatanına sahip çıktı ve çıkmaya devam ediyor. Bu anlamda, 18 Mart’ta yapılan anma törenleri çerçevesinde Çanakkale Zaferi’ni yaşatan torunlar da anıldı. 15 Temmuz’da canını ortaya koyan ve ülke sınırlarını koruyan şehitler, Çanakkale Zaferi’nin 102. yıldönümünde törenlerin ana temalarından biri oldu.

BU CENNET VATANI BİZLERE MİRAS BIRAKAN ŞEHİTLERİMİZ…

Diğer taraftan, Malatyalı siyasiler de hem mesajlar yayınladı hem de sosyal medya hesapları üzerinden 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin şehitleri için paylaşımlarda bulundu. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “18 Mart Çanakkale Destanının 102. yıldönümünde bu cennet vatanı bizlere miras bırakan şehitlerimizi rahmet ve minnet ile yâd ediyorum” şeklinde bir paylaşımda bulunurken, Vali Mustafa Toprak ise, “Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü vesilesiyle canlarını, kanlarını aziz vatanımıza feda eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

ŞÜKRANLA ANIYORUM

Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Çanakkale'de istiklalimiz ve istikbalimiz için canlarını feda ederek destan yazan aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” şeklinde; CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 102. yılında Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını şükranla ve saygıyla anıyorum” şeklinde paylaşımda bulundu.

TÜRKAN YILDIZ