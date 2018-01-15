Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi'nde mahalle sakinleri ilginç bir eyleme imza attı.

Akçadağ ilçesine bağlı en büyük mahallelerden biri olan Kozluca Mahallesi sakinleri yıllardır çözülmeyen yol sorunları için mahalle meydanında bir araya gelerek davul zurna eşliğinde halay çektikten sonra ilçe ile mahalleyi bir birine bağlayan grup yolunu araçlarla kapatarak eylem yaptılar.

500 nüfuslu 320 seçmeni bulunan mahalle sakinleri sorunlarının çözülmemesi durumunda 2019 yılında gerçekleştirilecek olan seçimlerde sandığa gitmeme kararı aldıklarını söylediler.

SORUNLARI ŞENLİKLERLE BİLDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ

Mahalle sakinleri adına bir konuşma yapan Muammer Çolak, "Kozluca Mahallesi'nin en büyük sorunlarından bir tanesi grup yolu. Bu grup yolunda geçtiğimiz yıl bir araç şarampole yuvarlandı hala çıkarılmış değil. Şu durumda iki araç yan yana geldiği zaman araçlar geçemiyor. Bu yolda 10 tane öğrenci servisi geçiyor, kar yağışı olduğu zamanlarda hiç geçemiyoruz. Biz bu yolun genişletilmesini istiyoruz. Yolun bir kısmı göçtü bu noktayı kendi imkanlarımızla doldurduk ve böyle idare ediyoruz. Biz mahalle sakinleri olarak devletimize şimdiye kadar dilekçelerimizle bildiremediğimiz sorunlarımızı köyümüzün içerisinde yaptığımız halaylarla, şenliklerle devletimize bildirmeye çalışıyoruz. Bu yol grup yolu olup sadece Kozluca'nın yolu ve sorunu değildir" şeklinde konuştu ve burada canlar yanmadan çözüm bulunmasını istediklerini ifade etti.

İHA