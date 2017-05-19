Yaptıkları projelerle, yardımlarla hayata dokunan Hayata Dokunuş ekipleri bu kez de Kuluncak Aşağı Sultanlı İlkokulu’nda yardımlarda bulundular. Yaptıkları yardımı anlatan Hayata Dokunuş Sosyal Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Ali Morel, Hayata Dokunuş ekiplerinin Malatya’da 13 ilçede 15 okul tamiri projeleri kapsamında ikinci okul olarak Kuluncak Aşağı Sultanlı İlkokulu’na yardım ettiklerini dile getirdi.

“ÇALIŞMAMIZI GÖZLERİMİZ DOLARAK YAPIYORUZ”

Çok mutlu olduklarını ifade eden Başkan Morel, şunları kaydetti:

“Okulun iç dış tamiratı, onarım, okul araç gereçlerini karşılayan gençler, okulun öğrencilerinin kişisel ihtiyaçlarını ve hediyeleri ile okulu bir gün içinde büyük bir değişime uğrattılar. Gösterdikleri yaptıkları tüm çalışmalar ve etkinlikler ile hayatlara renk olan, umut olan gençler bizlere yol gösterici oldular. Yaptığımız her çalışmamızı gözlerimiz dolarak yapıyoruz. Peygamber Efendimiz Muhammed (s.a.v ) bir hadisi vardır. 'Şeytan tek başına olanla, iki kişi beraber olana sıkıntı verir. Eğer üç kişi olurlarsa onlara sıkıntı veremez.' Biz bir değil, iki değil yüzlerce kişiyiz. Gönül rahatlığımız ve birliğimiz bundan gelmektedir. Yaptığımız iş gönül işi. Zaten bizim de davamız gönül kazanmak. Bugün projemizin ikinci okulundayız. O kadar mutluyuz ki tarifi anlatılmayacak kadar yüce. Her gün yeni bir çocuğun gülüşünün sebebi olmak, onların yanında olmak işte bizim tek meselemiz bu mağdurun yanında olmak. Onların dertlerine bir nebze de olsa derman olabilmek.”

ÖĞRETMENLERDEN EKİBE TEŞEKKÜR

Kuluncak Aşağı Sultanlı İlkokulu öğretmenleri ise şaşkınlığını gizleyemedi. Öğretmenler, “Öncelikle çok şaşkınlık içindeyiz. Ben Hayata Dokunuş Başkanı Ali Morel'e okulumuzun ve öğrencilerimizin durumunu anlatalı bir kaç gün bile olmadı. Hemen dönüş yapan ve gelen başta başkanımıza ve tüm ekibimize çok teşekkür ediyoruz. Böyle gençleri görmek bize el uzatan gençleri görmek öyle güzel bir duygu ki. Öğrencilerimizin ağabeyleri, ablaları oldular. Onlara yol gösteren örnek gençler oldular. Sağ olun gençler sağ olun. Hayata Dokunuş Gençleri görülmemiş yapılmamış ince duyarlı düşünceleri ile bizlere de yol gösteren ve içimizdeki vicdanın yerini hatırlatan gençler oldular ve olmaya da devam ediyorlar” diye konuştular.







MUTLU SARIGÜL