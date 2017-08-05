05 Ağustos 2017 Cumartesi

Darıca’da sahne Malatyalıların

Darıca Belediyesi 9. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması’na bu yıl ilk kez katılan Malatyalılar Derneği, yöresel türküler eşliğinde gönüllerince eğlendiler.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 12:36
Darıca’da sahne Malatyalıların

Gecenin açılış konuşmasını yapan Malatyalılar Dernek Başkanı Haşim Akbaş, protokol üyeleri ve vatandaşları selamlayarak başladığı konuşmasında, “9 yıldır devam eden bu güzel etkinliklere hemşerilerimizin defalarca biz neden yokuz sorusuyla karşılaştık. Bizler de bu yıl Malatyalılar Derneği olarak bu güzel organizasyona katılarak ilimizi en iyi şekilde temsil etmek için çalıştık. Bu gecelerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bu yıl programlara ilk kez katılmanın heyecanını yaşıyoruz, hepinize iyi eğlenceler diliyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

TURGUT ÖZAL UNUTULMADI
Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise konuşmasında, “Sevgili Malatyalılar, şölenimize hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Yiğit, mert, delikanlı insanların şehri Malatya’dayız bu akşam. Battalgazi’nin şehri, İbn-i Arabi’nin şehri, Turgut Özal’ı bağrından çıkarmış şehir Malatya. Her akşam olduğu gibi bu akşam da ülkemizin bütün güzel insanları burada. Medeniyetlerin beşiği, kayısısı ile, kirazı ile, yüzlerce yıllık bir eser olan Ulu Camisi ile, Gürpınar Şelalesi, Levent Vadisi ile, türbeleri ve kervansarayları ile, Hamidiye Çarşısı ile Malatya’dayız bu akşam. Yeni Malatyaspor’u da unutmuyoruz. Şampiyon Malatyaspor’a Süper Lig’de de başarılar diliyoruz. Birlik ve beraberliğimizin en güzel örneklerini sergilediğimiz, örf, adet, gelenek ve göreneklerimizi paylaştığımız bu güzel akşamlara katılan tüm halkımızı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum” ifadelerine yer verdi. Konuşmaların ardından dernek yönetimi tarafından protokol üyelerine plaket takdimi yapılırken, Şehirler ve Kültürler Kaynaşması’na bu yıl ilk kez katılan Malatyalılar, yöresel oyunlarıyla şölenlere renk katarken, yöresel sanatçılar sahili dolduran vatandaşlara müzik ziyafeti verdiler.

HABER MERKEZİ

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