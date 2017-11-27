27 Kasım 2017 Pazartesi

DARENDE’YE YOL AÇILIYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Darende’de yeni yol açma çalışması yapıyor.

27 Kasım 2017 Pazartesi 11:11
DARENDE’YE YOL AÇILIYOR

  Darende’nin Başkaya Mahallesini Mıllular Mahallesi’ne bağlayacak 3 kilometre uzunluğunda yeni bir yol açılıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 metre genişliğinde açılan yolun 2 kilometrelik bölümünde çalışmalar tamamlandı. Kalan 1 kilometrelik bölümde ise çalışmalar aralıksız devam ediyor.

2 mahalleyi birbirine bağlayacak yeni yol Hekimhan’a giden grup yoluna bağlanacak. Kazı ve dolgu çalışmalarının devam ettiği yol kayalık zeminden oluştuğu için çalışmalar zor şartlarda devam ediyor. Bu yıl açılması hedeflenen yolun altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra, önümüzdeki yıl da asfaltlaması yapılacak.

KAR YAĞIŞI ÇOK OLUYOR
  Başkaya ve Mıllular sakinleri yeni açılacak yolun hayatlarını kolaylaştıracağını belirterek, “Mahallelerimiz Darende’nin coğrafi yapısına göre en yüksek ve dağlık bölgede. Kışın bölgeye çok kar yağıyor. Ulaşım noktasında bir tek yolumuz vardı. Açılan yeni yollar birlikte 2 mahallenin arasındaki mesafe kısalacak. Büyükşehir Belediyemiz bizim sorunlarımıza duyarsız kalmadı ve şu an problemi çözüyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.

HABER MERKEZİ
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