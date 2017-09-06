Malatya’nın merkez ve ilçelerinde altyapı güçlendirme çalışmalarını sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, Darende’ye toplam maliyeti 19,5 milyon TL olan 193 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışmalarını gerçekleştiriyor. Darende ilçesi genelinde yatırımlar yaptıklarını belirten Genel Müdür Dr. Özgür Özdemir, “Malatya’nın tamamında altyapı çalışmaları yapıyoruz. Darende ilçesi genelinde maliyeti 6,2 milyon TL olan 55 kilometrelik altyapı çalışmamızı tamamladık. DAP kapsamında maliyeti 5,3 TL olan 46 kilometrelik sulama kanalı inşa ettik. Darende ilçesi genelinde çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor” dedi.

“HEDEFİMİZ; SIKINTILARI EN AZA İNDİRMEK”

Darende genelinde tamamladıkları yatırımların yanı sıra devam eden ve planlanan yatırımlarda olduğunu belirten Genel Müdür Dr. Özgür Özdemir, “Darende İlçesi genelinde maliyeti 2,1 milyon TL olan 15 kilometrelik kanalizasyon altyapı çalışmamız devam ediyor. Çalışmalarımız kapsamında 77 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışmaları planlıyoruz. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra yatırımlarını gerçekleştireceğiz. Hedefimiz Malatya’nın genelini sağlam ve modern altyapıya kavuşturmak. İçme suyu ve kanalizasyon altyapı sıkıntılarını en aza indirmek. Emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ