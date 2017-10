Her ay geleneksel olarak Ankara’da düzenlenen Darende liler İstişare toplantısına AK Parti Adana Milletvekili ve eski Bakan Fatma Gül Demet Sarı, eski Bakan Güldal Akşit, İstanbul milletvekili Halis Dalkılıç, Malatya eski milletvekili Cemal Akın, Malatya eski Valilerinden Saffet Arıkan Bedük, Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser ve birçok bürokrat katıldı. Toplantıda konuşan Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, ileri ki bir dönemde benzeri bir toplantının Darende’de de düzenleneceğini belirterek “Bu vesile ile bugün davetimize icabet eden tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi. Darendeli olan eski bakanlardan Gürdal Akşit ise toplantıya katılmaktan dolayı mutluluğunu dile getirerek “Burada birbirinden kıymetli hemşehrilerimizi, dostlarımızı ve ağabeylerimizi görmekten dolayı son derece gurur duyuyorum. Darendelinin bulunduğu her yerde ülke adına katma değer oluşturulmasına, ülke, millet, din ve vatan sevdasına şahit oluyoruz. Darendeliler ülkenin her yerinde gerek ticarette gerek siyaset te gerekse de bürokraside bulundukları yerde ülkenin hayrına iş yapma gayreti içerisinde olmuşlardır” ifadelerine yer verdi.Yine Darendeli olan AK Parti Adana Milletvekili Fatma Gül Demet Sarı’da Darende’nin her zaman gönüllerinin başköşesinde yer aldığını ifade ederek “Darendeli olmaktan, Darendeliyim demekten gurur duyuyorum. Darendeli deyince vatanını milletini seven, işinde gücünde olan ve bu vatan millet için canını seve seve verecek insanların gösterilmesi de gurur kaynağıdır” dedi.Açılış konuşmalarının ardından Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, katılımcılara belediye çalışmaları ve projeleri hakkında detaylı bilgiler sundu.