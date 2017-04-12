12 Nisan 2017 Çarşamba

Darende’de Polis Haftası kutlaması

Polis Haftası kutlamaları çerçevesinde Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, İlçe Emniyet Müdürlüğü personelli ile yemekte bir araya geldi.

12 Nisan 2017 Çarşamba 14:47
Darende’de Polis Haftası kutlaması
  Darende Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleşen etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunması için 7 gün 24 saat görev yapan tüm polislerin gününü kutladı.
Başkan Eser, en fazla saygı duyduğu mesleklerden birinin polislik olduğunu dile getirerek “Her zaman sizlerle birlikte çalıştık. Doktorluk görevinde 38 yılımız geçti bunun 27 yılı devlet memurluğuydu. Her zaman söylüyorum, yaptığınız hizmet en önemli hizmettir. Bu cennet vatanın sizlere ihtiyacı var, bu cennet vatanda barış ve huzur içinde yaşayabilmemiz için sizlere ihtiyaç var. Bunu yaşadığımız her gün görüyoruz” dedi.
Başkan Eser’in polis haftası dolayısı ile verdiği yemeğe İlçe Emniyet Müdürü Ali Yüksel Satılmış, emniyet ve bölge trafik istasyonu personeli katıldı.
İHA
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