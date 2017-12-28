Bu anlamda, konuyla ilgili konuşan Yavuzlar Mahalle Muhtarı Atacan İşleyen, “Mahallemize MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 4 bin metrelik kanalizasyon hat çalışması yapıldı. Yapılan çalışmalardan çok memnunuz. Mahallelim ve kendi adıma; Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a, MASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir’e ve mahallemizde çalışan personele teşekkür ederim” sözlerine yer verdi.

25 EVİN KANALİZASYON HATTI YOKTU

Karaoğuz Mahalle Muhtarı Ömer Sağlam, “Mahallemde 25 evin kanalizasyon hattı yoktu. Yazları kokular rahatsız ediyordu. Köyün içinde ki kanalizasyon hattı bin 500 metrelik hat çalışmasıyla köyün dışına taşındı. Mahalle sakinlerim çok memnun. MASKİ Genel Müdürlüğünün yaptığı çalışmalarla kanalizasyon altyapısı yenilendi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Başdirek Mahalle Muhtarı Mehmet Yıldırımise, “Köyümüze yapılan çalışmalar kapsamında 3 bin metrelik kanalizasyon hat çalışması tamamlandı. 1 adet fosseptik çalışması faaliyete geçince kanalizasyon altyapısı yenilenmiş olacak. Başdirek Mahallesi sakinleri adına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“ÇEVRE TEMİZLİĞİ VE İNSAN SAĞLIĞINI ÖNEMSİYORUZ”

Darende ilçesi 4 mahallede yapılan kanalizasyon hat çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir de, “Yavuzlar, Başdirek, Karaoğuz ve Ayvalı mahallelerinde toplam 8 bin 500 metrelik kanalizasyon altyapı çalışması ve fosseptik çalışmaları gerçekleştirdik. Mahallelerde oluşan kötü kokuları ortadan kaldırdık. Çevre temizliği ve insan sağlığını daima önemsiyoruz. Bunun için çalışmalar yapıyoruz. Emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

HABER MERKEZİ