15 Haziran 2017 Perşembe

Darende’de iftar yemeği

İnönü üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser tarafından verilen iftar yemeğine katılarak iftarını açtı.

14 Haziran 2017 Çarşamba 11:20
Darende’de iftar yemeği

  İftardan önce Darende’de tarihi ve turistlik yerleri gezen Rektör Kızılay, daha sonra Başkan Eser ile bir süre görüşerek istişarelerde bulundu. İstişarelerin ardından da iftar yemeğine geçildi. İftar programında bir konuşma yapan Darende Belediye Başkanı Eser, Rektör Kızılay’ı aralarında görmekten dolayı son derece mutlu olduklarını kaydederek, iftar programının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Eser, “Bu cennet vatan üzerinde kardeşçe yaşamalı ve bayrağımıza, milletimize ve devletimize sahip çıkmalıyız” ifadelerini kullandı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise, Başkan Eser’e davetinden dolayı teşekkür ederek, Eser’in Darende’ye ve Malatya’ya büyük hizmetlerde bulunduğunu aktardı. 

İftar programına Başkan Eser ve Rektör Kızılay’ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Genel Sekreter Prof. Dr. Hakan Erkuş, Rektör danışmanı Doç. Dr. İlhan Erdem, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman ve Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Abdulmutalip Şahinaslan katıldı.

İHA
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