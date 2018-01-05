İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Durukan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ilçede 2017 yılı ocak ayıdan bu güne kadar 35 kursta 2 bin 389 kursiyerin eğitim gördüğünü söyledi.

İlçede ilk olarak üniversiteye hazırlık kursu açtıklarını söyleyen Durukan, “Bu kursumuza 150 öğrenci geliyor, çevre mahalle ve çevre ilçelerden gelen öğrenciler de var. Biz bu hizmeti ücretsiz olarak veriyoruz, bundan da büyük mutluluk duyuyoruz. Ayrıca İş-Kur bağlantılı olarak belediyemizle birlikte çinicilik kursu başlattık ve vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 30 kursiyerimiz sanatla tanıştı. Devletimiz her ay bu kursiyerlere 550 TL ödeme yapıyor. Tüm bunların yanında biçki dikiş, keman, örgü, spor, Osmanlıca, Arapça, Kur-an, ipek halı dokuma gibi 35 kurs açtık ve 2 bin 389 kursiyerimiz faydalanıyor. Biz kurumumuz ve personelimiz olarak İnsanlara, memleketimize faydalı olmaktan dolayı çok mutluyuz. Sevgili Peygamberimizin (SAV) dediği gibi: ‘İnsanın en faydalısı İnsanlığa faydalı olandır’ . Çok çalışmamıza rağmen yorulmuyoruz. Sürekli gelen talepleri değerlendiriyoruz ve yeni kurslar amaçlıyoruz İnşallah bu kurslarımız başarılı bir şekilde devam edecektir” ifadelerini kullandı.

İkinci dönem Üniversite mezunlarına yönelik KPSS kursu açacaklarını da müjdeleyen Durukan, “Bu çalışmalarımızda her zaman bizlerin yanında olan Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, emeklerini ve zamanını esirgemeyen halk eğitim müdürlüğü personellerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İHA