Darende’de festival hazırlıkları

1 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali öncesinde festival komitesi Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser başkanlığında toplanarak hazırlıkları gözden geçirdi.

DARENDE’YE YAKIŞIR BİR FESTİVAL

Başkan Eser, cumartesi günü yapılacak festivalde hazırlıkların tam olduğunu ifade ederek amaçlarının Darende’ye yakışır bir festival gerçekleştirmek olduğunu söyledi. Bu yıl 65’incisi düzenlenecek olan Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali’nin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi adına her kesimin görüşlerini önemsediklerini belirten Eser, her yıl geleneksel olarak düzenlenen festivale bu yılda katılımın yüksek olacağını söyledi.

Darende’ye yakışır şekilde ev sahipliği ile festivalde misafirleri ağırlayacaklarını söyleyen Eser, Tüm Malatyalıları hafta sonu ilçelerine davet etti. busabahmalatya.com