Darende Belediyesi tarafından oluşturulan ekip ile camilerin iç temizlikleri, halı temizlikleri, dış abdesthane, lavabo, bahçe gibi tüm temizlikleri yapıldı. Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser yaptığı açıklamada, "Camilerimiz bizler için çok önemli, ibadetlerimizi yaptığımız mekanlar. üç yıl önce başladığımız bu uygulama halen devam etmektedir. Ramazan ayına sayılı günler kala ilçemizdeki tüm camilerin temizliği belediyemizce yapılarak vatandaşlarımızın Ramazan ayı boyunca temiz bir ortam içerisinde ibadetlerini yapmalarını sağlamaktır. Temizlik İmandan gelir düsturu ile ibadethanelerimizi temiz tutmayı ve ibadetlerimizi huşu içerisinde yapmayı diliyorum” dedi.

Cami cemati ise belediyenin bu uygulamasından son derece memnun olduklarını ve başkanına teşekkür ettiklerini ifade etti.

İHA