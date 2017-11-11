Hükümet binası önünde Atatürk Anıtı’na çelenklerin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören METEM toplantı salonunda devam etti.

YAŞAM İRADESİNİN KAYNAĞI

Burada bir konuşma yapan Osman Hulusi Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi Edebiyat Öğretmeni Cavit Işık, Mustafa Kemal Atatürk’ün lider, ileri görüşlü ve eserleriyle tüm zamanların ölümsüz şahsiyeti olduğunu söyledi. Atatürk’ün vatanını ve halkını tüm bireysel çıkarlardan üstün tutuğunu belirten Işık, “Atatürk’ü anlamak fikirlerini geleceğe taşıyabilmek, Türk’ü, Türklüğü ve nice mücadelelere ev sahipliği yapmış şu aziz vatanı, sayısız cefa ile vatanına siper etmiş bu halkı, her gün yeniden diriltecek, ihya edecek anahtar işte budur. Mustafa Kemal Atatürk hayatının hiçbir döneminde ve geleceğe yönelik görüşlerinde ırkçılık ve etnik kökene yönelik anlayışlara itibar etmemiştir. Yeni yönetim şekli Cumhuriyet bu temel üzerine inşa etmiştir. Günümüz Türkiye’sindeki tarih bilincinin, ortak kültür anlayışı ve yaşam iradesinin kaynağı da budur” dedi.

Törene Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Belediye Başkanı Süleyman Eser, Cumhuriyet savcısı Emine Örs, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, daire amirleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

İHA