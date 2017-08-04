Darende’den geçerek Fırat Nehri'ne karışan Tohma Çayı, bölgenin hayat kaynağı olmaktan çıkıyor. Yaz aylarında yüzde 90'ı Gökpınar Sulama Kanalı’na verilen Tohma Çayı'nın ilçe turizmine darbe vuran kontrolsüz sulama faaliyetlerine bir ‘dur’ da denilmiyor.

HİÇBİR BİLİMSEL ÇALIŞMA YAPILMIYOR

Sivas'ın Gürün ilçesinden doğan Sazcağız ve Gökpınar derelerinin beslediği Tohma Çayı, son yıllarda yağış yetersizliğinden 2,5 metreküpe kadar düştü. Yaz gelmesiyle birlikte ilçede bulunan 30 bin dikili kayısı ağacının sulamasına ayrılan 2,3 metreküplük su, bölgenin en büyük turizm organizasyonun yapıldığı Darende’yi olumsuz yönde etkiliyor.

EKOLOJİK DENGE BOZULUYOR

Doğal hayatın bitme noktasına geldiği Tohma Çayı'nda, kirlilik de azalan suyla birlikte hat safhaya çıkmaya başladı. Koku ve renk değişikliği ile geçtiği yerdeki yaşam alanlarına rahatsızlık veren Tohma, canlı popülasyonunda kayıp ve yaşam alanlarının değişmesine neden oluyor. Alabalık ve sazan türlerinin görülerek avlandığı ilçede, azalan sularla birlikte balıklardaki yöresel lezzetin de kaybedildiği belirtiliyor. Evsel ve sanayi atıklarının da karıştığı Tohma’da, kirlilik ekolojik dengeyi bozduğu halde yetkililer tarafından hiçbir bilimsel çalışmanın yapılmadığı belirtiliyor.

TOHMA ÇAYI’NA SAHİP ÇIKIN!

Tohma Çayı’nın hemen yanı başındaki ülkemizin en önemli inanç merkezlerinden biri olan Somuncu Baba Külliyesi, yıllık 700 bin ziyaretçisi ile bu durumdan en çok etkilenen merkez olmasına karşın herhangi bir çözüm üretilmiş değil. Turizm ile önemli bir gelişme sağlayan ilçenin kalbi konumundaki Tohma’nın, kontrolsüz sulamaya kurban edilmesi su sporlarının yapılmasına artık müsaade etmiyor. Tohma Çayı’nın etrafında bulunan işletmelerde artan sıcaklarla birlikte Tohma’da rahatsız edici bir koku oluştuğuna dikkat çekiliyor. Ziyarete gelen misafirlerin bu durumdan rahatsız olduğunu söylüyor. İlçede yaşayan vatandaşlar ve işletme sahipleri, yetkililerden bu konuda bir çözüm beklediklerini ifade ederek, bölge için hayat kaynağı olan Tohma’ya sahip çıkılmasını istiyor.

ARTIK RAFTİNG YAPILAMAYACAK!

Darende Rafting ve Su Sporları Kulübü Başkanı Celalettin Ateş, Tohma Çayı’nın kontrolsüz bir şekilde sulamaya verilmesine tepki göstererek, BİMER’e yaptıkları başvurular neticesinde Tohma Çayı’na verilmesi gereken su miktarının belirlenmesine karşın ilgili müesseselerin ihlallere devem ederek ilçedeki turizm organizasyonlarına zarar verdiğini söyledi.

Malatya’nın ilk ve tek rafting organizasyonunu yürüten işletme olarak bu yıl sonu itibariyle rafting yapılmayacağını aktaran Ateş, “Ülkemizin en güzel rafting parkuruna sahip Tohma Kanyonu artık susuzluk nedeniyle rafting yapılamayacak duruma geldi. Düşük su seviyesi botları hareket ettiremiyor. Yüzlerce aile bize Rafting yapma isteklerini bildiriyorlar su seviyesinin yetersiz olmasından dolayı kabul edemiyoruz. İl dışından gelen ziyaretçiler için bu durum büyük bir hüsranla sonuçlanıyor. Yetkililere durumu iletmemize karşın herhangi bir inceleme yapılmış değil. Biz 2,5 metreküp olan suyun yüzde 90’lık kısmını sulamada kullanılmasına karşıyız. Bunun teknik incelemeleri yapılıp eşit miktarda dağıtılmasını istiyoruz” dedi.

Suyu azalan Tohma Çayı’nda artık turizm yapılamayacağını ifade ederek yetkililere seslenen Başkan Ateş, “Sürdürülebilir turizm kaynaklarının lokomotifi olarak görülen ilçemizdeki rafting ve diğer doğa sporları en önemli organizasyonlarını kaybediyor. Oysa ABD'deki Grand Canyon ve Colorado nehri, Şili'deki Futaleufu, Yeni Zellanda'daki Shotover, devletler tarafından özel yasalarla korunuyor. Biz ülkemizin en güzel doğal cennetinin yok edilmesine sesiz kalmak istemiyoruz” diye konuştu.























ÖMER ALİ DELİBAŞ