19 Mayıs Bayramı dolayısıyla Darende’de kutlama töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törende gençlik haftası dolayısıyla il, ilçe ve il dışında yapılan spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Öğrenciler tarafından çeşitli gösterilerin de yapıldığı törende renkli görüntüler yaşanırken törene, Darende Belediye Başkan Yardımcısı Murat Doğan, Darende Cumhuriyet Savcısı Emine Örs, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Mustafa Güngör, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İHA