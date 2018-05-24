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Darende'ye doğalgaz müjdesi

Darendeli esnaflar Darende Belediyesi tarafından verilen iftar yemeğinde bir araya geldi. Başkan Eser ekmek fiyatlarını 75 Kuruşa çektiklerini söyleyerek bir müjde de doğalgaz için verdi.

Darende'ye doğalgaz müjdesi

Darendeli esnaflar Darende Belediyesi tarafından verilen iftar yemeğinde bir araya geldi. Başkan Eser ekmek fiyatlarını 75 Kuruşa çektiklerini söyleyerek bir müjde de doğalgaz için verdi.

24 Mayıs 2018 Perşembe 17:07
Darende'ye doğalgaz müjdesi

Darende Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde verilen iftar yemeğine sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile esnaflar katıldı. Burada bir konuşma yapan Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi.

Göreve geldiği günden itibaren Darendelilerin daha güzel hizmet alabilmeleri için çalıştıklarını söyleyen Eser, vatandaşlara müjdeler de verdi. Eser, ekmek fiyatlarını 75 Kuruşa çektiklerini ifade ederek, “Bir müjde de doğalgaz için vereyim, Darende’ye doğalgaz gelmez diyenler görsünler doğalgaz geliyor ve çalışmalar mahallelerimizde başladı. Bildiğiniz gibi fizik tedavi hastanemiz ihale aşamasında İnşallah kısa sürede yapımına başlanacak. Proje imam hatip lisesi yapımı tamamlandı. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında eğitime başlayacak. Her dönem söz verilip de yapılamayan küçük sanayi sitesinin yapımına başlandı. Senelerdir harabe halde olan Cumhuriyet İlkokulumuzun yapım ve onarımı bitti kent müzesi olarak sizlere hizmet verecektir. Ayrıca çevre düzeni de yapılarak park alanı olarak sizlerin hizmetinde, eşiniz dostunuzla gidip çay sefası yapabileceksiniz. Şu anda iftarımızı açtığımız sosyal tesisimiz 24 saat açık ve aynı anda bin misafiri ağırlayacak kapasitededir. İnşallah en kısa zamanda kültür merkezimizin yapımına da başlanacaktır. Bildiğiniz gibi Kütahya’da ekip getirerek seramik atölyesi kurduk ve açıldı. Sizlere en güzel şekilde hediyelik eşyalar sunuyoruz, bu çalışmada en az 20 aile bu çalışmadan faydalanıyor. Ayrıca ipek halı çalışmamız var tezgahlar kurularak çalışmalar başlatıldı. Hizmet sizlerin ayağına gelmeye devam edecektir. Sizler hizmetin en güzeline layıksınız. Her zaman devletin, milletin yanında yer aldınız. Her zaman iyinin ve güzelliklerin yanında yer aldınız. Allah sizlerden razı olsun” diye konuştu. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
DarendeSüleyman EserMüjde
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