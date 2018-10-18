Darende MYO’da akademik yılın açılışı yapıldı

Konferans salonunda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kaymakam Enver Zengince, törende yaptığı konuşmada, üniversite eğitiminin, bir insanın hayatındaki en önemli safhalardan bir tanesi olduğuna değinerek, çalışma hayatı ve kişilik yapısının şekillendiği bu dönemde daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi. İnsan ve devlet yapılarının hızlı bir şekilde değiştiği yüzyılda olunduğuna dikkat çeken Kaymakam Zengince, “Buradan mezun olup topluma faydalı olmak adına üzerinize düşen bir takım görevleriniz olacak. En önemli vazife, bu hayatı en verimli şekilde değerlendirebilecek kapasitede olmalısınız. Dijital çağının dünyayı kasıp kavurduğu, gelişmelerin, yeniliklerin ardı ardına hızlı bir şekilde geliştiği şu zamanda, dönüşümlerin üniversite eğitimini almış belli bir ilmi donanıma sahip olan sizlerin sayesinde olacak. Dolayısıyla böyle bir sorumluluğunuz var. Çalışma hayatınızı güçlü bir şekilde sürdüreceksiniz ve vatanımızın, devletimizin dönüşümü için mücadele edip gayret sarf edeceksiniz” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkan Vekili Cengiz Özdemir de MYO’nun isteklerine belediye olarak her zaman destek verdiklerini ve vereceklerini belirterek öğrencilere başarılar diledi. Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Apdulmutalip Şahinaslan ise Turgut Özal Üniversite’sinin en yüksek puanlı öğrencilerinin burada olduğuna belirterek, buna katkı sağlayan Rönesans Eğitim Vakfı’na teşekkür etti. Şahinaslan MYO’nun yurt, ulaşım ve su problemlerinin olduğuna değinerek, “Çözemediğimiz sorunların başında yurt problemi geliyor, 500 öğrencimiz olmadığımız için KYK yurt yapmıyor. Yine sürekli kesilen içme suyu problemimiz çözüm bekliyor. Spor salonumuz yok yapılmasını bekliyoruz. Yeni bölümler ve fakülte gelmesi planlanıyor lakin öğrencilerin barınma imkanı yeterli değil. En güzel MYO’ya sahibiz fakat küçük bürokratik sorunları çözmemiz zaman alıyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından bölüm hocaları, birer sunumu yaparak öğrencilere bilgi verdi.