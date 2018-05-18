Darende İsrail ve Amerika'yı kınadı



İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kürşat Gök, İlçe Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Seydi Güşen ve İlçe Şoförler Odası Başkanı Kasım Gücük tarafından yayımlanan ortak bildiride “Katil İsrail gerçek yüzünü bir kez daha göstererek yine sivilleri hedef almış mazlumları ve masumların üzerine insansızca, acımasızca bombalar yağdırmış ve katliam gerçekleştirmiştir. Bizler tüm milletimiz gibi Darendeli sivil toplum kuruluşları olarak bu vahşeti şiddetle ve esefle kınıyoruz. Darendeliler olarak Filistinli kardeşlerimizin yanlarındayız” ifadelerine yer verildi.

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