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Darende İsrail ve Amerika'yı kınadı

Darende’de ortak bir bildiri yayınlayan Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri Filistin’de yaşanan katliamları protesto ederek İsrail ve Amerika’yı kınadı. 

Darende İsrail ve Amerika'yı kınadı

Darende’de ortak bir bildiri yayınlayan Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri Filistin’de yaşanan katliamları protesto ederek İsrail ve Amerika’yı kınadı. 

18 Mayıs 2018 Cuma 16:16
Darende İsrail ve Amerika'yı kınadı


İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kürşat Gök, İlçe Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Seydi Güşen ve İlçe Şoförler Odası Başkanı Kasım Gücük tarafından yayımlanan ortak bildiride “Katil İsrail gerçek yüzünü bir kez daha göstererek yine sivilleri hedef almış mazlumları ve masumların üzerine insansızca, acımasızca bombalar yağdırmış ve katliam gerçekleştirmiştir. Bizler tüm milletimiz gibi Darendeli sivil toplum kuruluşları olarak bu vahşeti şiddetle ve esefle kınıyoruz. Darendeliler olarak Filistinli kardeşlerimizin yanlarındayız” ifadelerine yer verildi. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
DarendeIsrail KınamaStk
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