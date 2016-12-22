22 Aralık 2016 Perşembe

Darende ilçesinde yangın

Darende ilçesine bağlı Balaban Mahallesinde bir evde çıkan yangında büyük çapta maddi hasar oluştu.

22 Aralık 2016 Perşembe 12:55
Darende ilçesinde yangın
İlçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Balaban Mahallesinde Fadime Özel’e ait olduğu öğrenilen evde henüz sebebi öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede alevler evi sararken mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Can kaybının yaşanmadığı yangına Darende ilçesinden gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangın sonrasında evde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
İHA
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