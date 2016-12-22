İlçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Balaban Mahallesinde Fadime Özel’e ait olduğu öğrenilen evde henüz sebebi öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede alevler evi sararken mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Can kaybının yaşanmadığı yangına Darende ilçesinden gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın sonrasında evde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA