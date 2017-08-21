Darende Kaymakam Vekili Tolga Özdemir, yapımına 2015 yılında başlanan ve hizmete hazır hale getirilen Darende Hükümet Konağında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Burada konuşan Özdemir, çevre düzenlemesi ve yol çalışması yapılan Hükümet Konağı’nın kısa bir süre içinde hizmete açılmasının planlandığını söyledi.

ÖZGÜN BİR MİMARİ

Özgün bir mimariye sahip olan Hükümet Konağı’nın, zemin artı 4 kat olarak inşa edildiğini aktaran Özdemir, binada son rötuşların yapıldığını dile getirdi. Özdemir, Hükümet Konağı’nda İlçe Müftülüğü, Gıda ve Tarım İlçe Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü dışındaki tüm birimlerin hizmet vermesinin planlandığını belirterek, Kaymakamlık, Mal Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Adliye, Tapu ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü gibi birimlerin yeni binada hizmet vereceğini ifade etti.

İHA