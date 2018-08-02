Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 36°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
94309
ALTIN
199.006
DOLAR
5.0803
STERLİN
6.6339
EURO
5.9003

Darende Hakimi Balcı’dan veda ziyareti

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesine tayini çıkan Darende Hakimi Nimet Balcı yeni görev yerine gitmeden önce Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince’ye veda ziyaretinde bulundu.

Darende Hakimi Balcı’dan veda ziyareti

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesine tayini çıkan Darende Hakimi Nimet Balcı yeni görev yerine gitmeden önce Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince’ye veda ziyaretinde bulundu.

02 Ağustos 2018 Perşembe 13:05
Darende Hakimi Balcı’dan veda ziyareti

Darende Adliyesi’nde 2 yıldır görev yapan ve geçtiğimiz günlerde Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesine atanan Darende Hakimi Nimet Balcı Kaymakam Zengince’yi ziyaret ederek veda etti.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Kaymakam Zengince, Balcı’ya yeni görevinde başarılar dileyerek, “2 yıldan bu yana Darende Adliyesinde görevinizi yerine getirdiniz. Şimdi ise tayinlerinizin çıkması üzerine ziyarette bulundunuz. Hizmetlerinizden dolayı teşekkürlerimi sunarken tayin olduğunuz görev yerlerinizde başarılar diliyorum” diye konuştu.

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaDarendeHakimNimet BalcıKaymakamEnver Hakan Zengince
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ters yöne giren araç kabusu yaşattı
Ters yöne giren araç kabusu yaşattı
Sonuçlar açıklandı, sıra tercihlerde
Sonuçlar açıklandı, sıra tercihlerde
Düğün sezonu kuyumcuya yaramadı
Düğün sezonu kuyumcuya yaramadı
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim