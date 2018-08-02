Darende Hakimi Balcı’dan veda ziyareti

Darende Adliyesi’nde 2 yıldır görev yapan ve geçtiğimiz günlerde Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesine atanan Darende Hakimi Nimet Balcı Kaymakam Zengince’yi ziyaret ederek veda etti.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Kaymakam Zengince, Balcı’ya yeni görevinde başarılar dileyerek, “2 yıldan bu yana Darende Adliyesinde görevinizi yerine getirdiniz. Şimdi ise tayinlerinizin çıkması üzerine ziyarette bulundunuz. Hizmetlerinizden dolayı teşekkürlerimi sunarken tayin olduğunuz görev yerlerinizde başarılar diliyorum” diye konuştu.