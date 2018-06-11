Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 32°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
93974
ALTIN
188.583
DOLAR
4.5276
STERLİN
6.0535
EURO
5.3380

Darende'de Ramazan'da ekmek indirimli

Darende Belediyesine ait tesislerde üretilen ve 1 TL'den satılan ekmeğin ücreti, Ramazan ayında 75 kuruşa indirildi. 

Darende'de Ramazan'da ekmek indirimli

Darende Belediyesine ait tesislerde üretilen ve 1 TL'den satılan ekmeğin ücreti, Ramazan ayında 75 kuruşa indirildi. 

11 Haziran 2018 Pazartesi 10:30
Darende'de Ramazan'da ekmek indirimli

Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, Ramazan ayında ekmeğe yüzde 25 oranında indirim yaptıklarını belirterek, amacın ise her daim vatandaşın yanında olacağını ifade etti. Eser, "Vatandaşlarımızın sağlığı, huzuru ve mutluluğu için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Ekmek gıda maddelerinin temel taşıdır. Biz istedik ki vatandaşlarımız ekmeğin en güzelini yesin vatandaşlarımız bu nimetten en güzel şekilde faydalansın. Şu anda yedi çeşit ekmek çıkarıyoruz , vatandaşlarımızın isteği doğrultusunda Ramazan pidesi çıkarıyoruz. Her şey vatandaşımızın sağlığı için. Biz Darendeliyiz hesabımızı çok iyi yaparız. Bu doğrultuda çevre il ve ilçelerde 1 TL olan ekmeği biz 75 Kuruşa indirdik. Darendeliler aynı gramajdaki ekmeği daha ucuz alıyor" diye konuştu. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaDarendeSüleyman EserEkmekIndirim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altın ve Dolar fiyatları haftaya nasıl başladı?
Altın ve Dolar fiyatları haftaya nasıl başladı?
Kılıçdaroğlu Malatya'da esnafa vaatlerde bulundu
Kılıçdaroğlu Malatya'da esnafa vaatlerde bulundu
Seçimlerin kazananı bayrak üreticileri
Seçimlerin kazananı bayrak üreticileri

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim