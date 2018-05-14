Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 24°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
103511
ALTIN
182.816
DOLAR
4.3058
STERLİN
5.8537
EURO
5.1630

Darende'de öğrenci yurtları güvenlik toplantısı

Malatya’nın Darende ilçesinde öğrenci yurtları güvenliği toplantısı yapıldı. 

Darende'de öğrenci yurtları güvenlik toplantısı

Malatya’nın Darende ilçesinde öğrenci yurtları güvenliği toplantısı yapıldı. 

14 Mayıs 2018 Pazartesi 16:24
Darende'de öğrenci yurtları güvenlik toplantısı

Darende’de hizmet veren ortaöğretim ve lise yurtları ile Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu yurtlarında barınan ve ilçede öğrenim gören öğrencilerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi, başta güvenlik olmak üzere her türlü olumsuz etkiden uzak tutulması konusu Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince başkanlığında gerçekleşen toplantıda ele alındı.

Kaymakamlık makamında, Kaymakam Enver Hakan Zengince’nin başkanlığında yapılan toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, İnönü Üniversitesi Bekir Ilıcak Meslek Yüksek Okulu Yetkilileri, Darende Müftülüğü Yatılı Kuran Kursu Yetkilileri, yurt müdürleri ile ilgili okul ve kurum müdürleri katıldı. İlçede eğitimleri devam eden orta-lise-üniversitelerde ve yatılı kuran kurslarında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin öğrenimlerini huzur ve güven ortamı içerisinde tamamlamalarını sağlamak amacıyla yapılan toplantıda alınacak güvenlik tedbirleri ve kurumlar arası işbirliği konuları görüşüldü. Toplantıda bir değerlendirmede bulunan Kaymakam Zengince, "İlçemizde eğitim gören bütün öğrencilerimiz bizlere birer emanettir. Onların huzur ve güven içerisinde eğitimlerini tamamlayarak hayata atılmaları en büyük temennimiz. Kurumlarımız inanıyorum ki bu konuda her türlü imkan ve işbirliğini sağlayacaklardır” ifadelerini kullandı. 
Toplantı alınan kararların takibi ve periyodik olarak gözden geçirilmesi dileğiyle sona erdi. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
DarendeMalatyaYurt Güvenliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Yılın Annesi’ Malatya’da ödülünü aldı
‘Yılın Annesi’ Malatya’da ödülünü aldı
Hekimhan'da Anneler Günü kutlandı
Hekimhan'da Anneler Günü kutlandı
MHP Kadın Kolları'ndan Anneler Günü'nde etkinlik
MHP Kadın Kolları'ndan Anneler Günü'nde etkinlik

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim