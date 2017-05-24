Darende’de öğle saatlerinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık yarım saat süren dolu yağışı sonrası Karaoğuz Mahallesinde bulunan bazı ekili tarım arazileri hasar görürken birçok meyve ağacı da yağıştan etkilendi. Çiftçilikle uğraşan Nevzat Kalkan isimli vatandaş, dolu yağışının ekili arazilerde büyük hasar meydana getirdiğini söyleyerek, mağdur olduklarını belirtti.

Mayıs ayının ortasında etkili olan dolu yağışının kendilerini şaşırttığını söyleyen Kalkan, bölgede bulunan diğer arazilerde de aynı zararın olabileceğini belirtti.

İHA