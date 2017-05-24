24 Mayıs 2017 Çarşamba

Darende de etkili olan dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi

Malatya’nın Darende ilçesi Karaoğuz Mahallesinde etkili olan dolu yağışı bazı ekili tarım arazilerine zarar verdi.

24 Mayıs 2017 Çarşamba 14:23
Darende de etkili olan dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi
  Darende’de öğle saatlerinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık yarım saat süren dolu yağışı sonrası Karaoğuz Mahallesinde bulunan bazı ekili tarım arazileri hasar görürken birçok meyve ağacı da yağıştan etkilendi. Çiftçilikle uğraşan Nevzat Kalkan isimli vatandaş, dolu yağışının ekili arazilerde büyük hasar meydana getirdiğini söyleyerek, mağdur olduklarını belirtti.
Mayıs ayının ortasında etkili olan dolu yağışının kendilerini şaşırttığını söyleyen Kalkan, bölgede bulunan diğer arazilerde de aynı zararın olabileceğini belirtti.
İHA
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