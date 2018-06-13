Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 14°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
93505
ALTIN
194.153
DOLAR
4.6211
STERLİN
6.2135
EURO
5.4478

Darende Belediyesi Çini Sergisi açtı

 Darende Belediyesi tarafından çini sergisi açıldı. Belediyeye ait sanat atölyelerinde hazırlanan eserler AVM fuaye alanında Malatyalıların beğenisine sunuldu.

Darende Belediyesi Çini Sergisi açtı

 Darende Belediyesi tarafından çini sergisi açıldı. Belediyeye ait sanat atölyelerinde hazırlanan eserler AVM fuaye alanında Malatyalıların beğenisine sunuldu.

13 Haziran 2018 Çarşamba 17:43
Darende Belediyesi Çini Sergisi açtı

Serginin açılışında konuşan Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, Darende’yi seramik merkezi yapmayı planladıklarını aktararak, “Genel Başkan Yardımcımızın her zaman olduğu gibi talimatları doğrultusunda Darende Belediyesi olarak bu güzel hizmetleri başlattık. Sizin ince duygularınız ve istekleriniz doğrultusunda seramik çalışmalarını başlattık. Darende’ye seramik istiyoruz. Genel Başkan Yardımcımız önermişti. Bize bunları her zaman söylüyordu. Darende’nin seramiğe işlenmesi lazım diye. Sizin o ince ruhunuzla Sayın Genel Başkan Yardımcım bizlerde sizin söylemleriniz doğrultusunda hareket ettik. Darende’yi nakış nakış seramiğe işliyoruz. İnşallah hep beraber göreceğiz Cumhurbaşkanımız ülkemizi seramiği işledi ruhlarımızı seramiği işledi. Onun için bu güzellikleri hep beraber yaşıyoruz. Biz de bu güzellikleri Darende de başlattık” şeklinde konuştu. 

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, AK Parti Belediyeciliğinin önemine değinerek, “Bu bir AK belediyeciliğin hizmetidir. AK Belediyecilik bu millete hizmetkar olmaktır. Milletin hizmetinde olmalıdır. AK belediyecilik klasik belediyeciliğin görevlerini en güzel şekilde yerine getirirken yol, asfalt, altyapı, su, kanalizasyon bunları en güzel şekilde yerine getirirken geride hiçbir eksiklik bırakmaksızın sosyal, kültürel, sanatsal, sportif faaliyetlerini de ön planda tutar. Bugün Darende belediyemiz, Darende’miz de sanat atölyesi çerçevesinde seramik atölyemizin çalışmalarını sergilemiştir. Bizim yaptıklarımız ve yapacaklarımız geleceğin teminatıdır. Bir yandan merkezi hükümet olarak çalışmalar ortaya korken yollarımız, hastanelerimiz, çevre yolumuz bütün bu hizmetleri yaparken diğer taraftan da belediyeler olarak millete hizmet etmekteyiz. 24 Haziran çok önemli bir aşama ben öncelikle iki gün sonra kutlayacağımız Ramazan Bayramını kutluyorum. İnşallah Ramazan Bayramı’mız 24 Haziran’daki bayramımızın habercisi olacaktır. 24 Haziran için Darende ne yapacağını çok iyi bilir. Malatya ne yapacağını çok iyi bilir. Ama inşallah o gün sandıkları patlatacağız” ifadelerini kullandı. 

Sergiyi çok beğendiğini ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da, AK Partinin yaptığı hizmetlere değindi. Çalık, "Hükümetlerimizin yapmış olduğu yatırımlarla Türkiye'nin büyümesine vesile oluyoruz. Bizim İktidara gelmemizin de en önemli nedenlerinden olan 1994 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’daki Belediye Başkanlığına gelmesidir. Orada belediyecilik anlayışını her alanda inşa etmiştir ve bugünün belediyecilik anlayışına da örnek olmuştur. O gün sadece imar işi ve inşa işi değil aynı zamanda sosyal belediyeciliğin en önemli icraatları ile 1994 yılından itibaren Türkiye’ye örnek olmuştur. Bugün Darende Belediye Başkanımızın çok önemli bir işi Darende’de gerçekleştirdiğini görüyoruz. Darende Belediyesi o manevi bölgeye yakışan bir sanat atölyesi kurmuş ve o sanat atölyesinde gelen malzemeleri şekillendirerek bizlere sunmak üzere hazırlıyorlar ve 20 tane aile bundan gelir elde ediyor” diye konuştu. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaDarendeçini Sergisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tamamlayıcı Tıp: İspendere İçmeleri
Tamamlayıcı Tıp: İspendere İçmeleri
Büyükşehir Belediye Meclisi Toplandı
Büyükşehir Belediye Meclisi Toplandı
Emniyet otobüslere denetimi artırdı
Emniyet otobüslere denetimi artırdı

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim