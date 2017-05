Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, "Ramazan'ın hem milletimize, hem gönül coğrafyamıza ve acılar içerisinde kıvranan alemi İslam’a huzur, barış, adalet ve merhamet getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum. Her sene Ramazan, ötelerden kutlu bir misafir olarak gelir bizlere, Rabbimizin katından sayısız nimetler getirir. Bizlere rahmet, mağfiret getirir, kardeşlik bağlarımızı yeniden inşa etmeye gelir. Milletçe hoş geldin diyoruz, iyi ki geldi Ramazan, çünkü yorgun ve bitap düşen yüreklerimizin Ramazan'ın bize getireceği rahmete çok ihtiyacı var. Suya hasret kalmış çorak arazilerin yağmura duyduğu ihtiyaç gibi çorak kalmış yüreklerimizin Ramazanın şifa dağıtan rahmet eline ihtiyacı var. Her zamankinden çok daha muhtaç olduğumuz bir zamanda Ramazan’ı sevinçle karşılıyoruz. Her sene gelen Ramazan bize bazı hatırlatmalarda bulunur. Bize kendimizi, Rabbimizi, yanı başımızda varlığının farkında olmadığımız kardeşimizi, annemizi, babamızı, komşumuzu, ailemizi, unuttuğumuz her şeyi bize hatırlatmaya gelir. Ramazan bir hatırlatma ayıdır aynı zamanda. Ramazan bize fani olanları da baki olanları da dünyanın faniliğini, gücün, servetin faniliğini de hatırlatır. Ramazan iyiliğin, güzelliğin, erdemin, faziletin, adaletin, ahlakın baki olduğunu hatırlatmaya gelir. Kaybettiğimiz kardeşlik rüzgarını getirir bize her sene. Ramazan örselenen kardeşliğimizi tamir etmeye, kırdığımız gönülleri yeniden yapmaya gelir. Ramazanın en önemli özelliklerinden bir tanesi, bize her sene Kuran'ımızı getirmiş olmasıdır. Kur'an-ı sadece 14 asır önce nazil olup biten bir kitap olmadığını, Kur'an-ı bir hayat kitabı olduğunu ve her sene bize Kur'an-ı kendi kalbimize, gönlümüze yeniden indirildiğini hatırlatır. Ramazan mektebinin en önemli derslerinden birisi, iyiliktir. Hem nefsimizde hem dünyamızda iyiliği yeniden egemen kılmak için çalışmalıyız. Evlerden evlere, gönüllerden gönüllere iyilik taşımak için seferber olmalıyız. Biz imsakla birlikte dilimizi, kalbimizi, gönlümüzü her türlü kötülükten korumakla mükellefiz. Orucun gayesidir iyilik, oruç bizi iyilerden kılmak için emredilmiş bir ibadettir. Ramazanda müminlerin topluca oruç tutması, toplu bir iyilik hareketidir. Sadece Müslümanlar oruç tutarak bu iyiliği yaparlar ancak bu iyilik Müslüman olmayanları da tüm dünyayı kuşatır. Oruç sayılı günlerde farz kılınmıştır. Kendimizi gözden geçirmemiz, etrafımıza göz gezdirmemiz, fakir fukarayı hanelerinde tanımamız, garip gurebayı yaşadıkları ortamda hatırlamak için farz kılınmıştır. Hissetmek için, anlamak için, duymak duyumsamak için, elimizi taşın altına sokmak için, Emr-i ilahi için, rıza-i bari için, sayısız bildik bilmedik hikmetleri için oruç tutuyoruz. Gelin bu orucu tutalım, gelin gönüller yaparak oruçlarımıza güç katalım. Gelin gönüller yıkarak oruçlarımızı bozmayalım, gelin Ramazanın bizi değiştirecek ruhuna ruhlarımızı teslim edelim. Gelin bu orucu yakmayalım, hep birlikte birbirimize sevinç, güzellik taşıyalım. Gönüllerden gönüllere iyilik taşıyarak dolu dolu Ramazan geçirmeyi Allah cümlemize nasip etsin. Bir daha Ramazana başlarken etrafımızda ateşler olmasın. Gönlü kırık, yüreği buruk olmadan Ramazanlar yaşamayı Rabbimiz tüm İslam Alemine nasip etsin. Darende’deki vatandaşlarımız başta olmak üzere hemşehrilerimiz ile İslam Coğrafyasının Ramazan’ı en güzel şekilde yaşamasını temenni ediyor selam ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

İHA