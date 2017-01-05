Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz ve Başsavcı vekili Mehmet Badem tarafından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin hazırlanan iddianame ile darbecilerin ülkeyi kanlı bir sürece götürme hedefleri de gün yüzüne çıktı. 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üs Komutanlığının Malatya’da bulunması nedeniyle darbeciler için önemli bir nokta olan Malatya’da 15 Temmuz günü yaşananlar iddianamede yer alıyor.

İNFAZ EMİRLERİ

İddianamede yer alan bilgilere göre 2. Ordu Komutanlığı Karargahında darbe girişiminde aktif rol aldığı ileri sürülen Binbaşı Fatih Kılıç’ın çıkan çatışmada ölü olarak ele geçirildiği belirtiliyor. Darbe girişiminin ilk saatlerinden itibaren koğuşlarda bulunan askerleri silahlandırıp, nizamiye bölgelerinde mevzi aldırarak ve atış emirleri vererek sivil halka ve emniyet kuvvetlerine ateş ettirdiği belirlenen darbeci komutan Kılıç’ın üzerinde ele geçirilen not ise darbe girişiminde birçok kişinin infaz edilmek istendiğini gösteriyor.

Kılıç’ın üstünde yapılan aramalarda “Vali, Emniyet Müdürü gözaltına, gerekirse öldürülsün" yazılı not bulunduğu iddianamede yer alırken, bu yazı üzerindeki kriminal incelemede yazının ölen binbaşı Fatih Kılıç'ın elinden çıktığının da tespit edildiği belirtildi.



ASKERLER DARBE TEŞEBBÜSÜNÜ TV’DEN ÖĞRENMİŞLER

Öte yandan, kabul edilen iddianame ile birlikte haklarında takipsizlik kararı verilen askerlerin darbe girişimini televizyondan öğrendikleri belirtiliyor. 15 Temmuz günü 2. Ordu Komutanlığına bağlı Altay Kışlasında yaşananların anlatıldığı iddianamede ZPT ile alaydan çıkan Yarbay Ahmet Üçbadık’ın darbe gecesi kışlada iletişim araçlarının kapatılması ve televizyon izlenmemesi konusunda emir verdiği de ortaya çıktı.

Haklarında kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilen aralarında subay, astsubay, erbaş ve erlerin bulunduğu 195 askerin darbe teşebbüsünü sonradan televizyondan izledikleri ve darbeci komutanların verdikleri emre uymadıkları iddianamede yer alan beyanlarına yansıdı.

HABER MERKEZİ