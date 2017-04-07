Yakınca Spor salonunda 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılamada 171. Filo Komutanlığı'nda binbaşı olarak görev yapan Tuncay Öztürk savunma yaptı.

“EMRE AYKIRI BİR DURUM YAŞANMAMIŞTIR”

Öztürk mahkemede yaptığı savunmasında, “Uçakların kalkmamasının nedeni pistteki araçlar nedeniyle pistin kapalı olması değildir. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi (BHHM) emriyle kalkmamış, geri dönmüşlerdir. 7. Ana Jet Üssü'nden kalkan hiçbir uçak olmamıştır. Emre aykırı bir durum yaşanmamıştır. BHHM'nin emrine aykırı davranılmamıştır. Ana pistte F-4 kalkması için yeterli mesafe mevcuttur. Ancak buna rağmen bilinçsiz kişilerin iddialarının iddianamede yer alması hatalıdır. Uçakların kalkmaması pistin kapalı olması değil, pilotların emre uymasıdır. Ben o gece ne kalktım ne uçtum ne bomba attım” diye konuştu.

“DARBEYİ TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİM”

Tutuklu sanıklardan ve TSK tarafından ihraç edilen Üsteğmen Muhammed Yusuf Tür de savunmasında, “Darbe girişiminin olsa dahi bu, o gece terör saldırısı olmayacağı anlamına gelmez. Bu, hayatın olağan akışına uygundur. Uçuş yasağı geldiğinden benim haberim olmadı. Uçuş yapmayın emri BHHM'den gelmiştir. BHHM, emrini yerde ve havada istediği şekilde değiştirmektedir. Saat 04.00'te uçuş emri üzerine uçaklar hazırlanmıştır. Bana tahsis edilen uçak hangarda değil, açık alandaydı. Havacılıkta ısrarla motor çalışma tabiri yoktur. Kulenin ikazına rağmen uçaklar çalıştırıldığı söyleniyorsa, motorlar çalışmadan telsizi açmak mümkün değildir. Görev nedeniyle ruleye çıktım. Kuleden, uçuşların BHHM tarafından yasaklandığını duydum, biz de park yerine gittik. 15 Temmuz'u, 16 Temmuz'a bağlayan gece emir kargaşası vardı. Suç teşkil etmediği sürece amirlerime itaat etmekten başka ne yapabilirim? Darbe girişiminden önceden haberim yoktur, televizyondan öğrendim. Uçak başı yapmak ve geri dönme emri aldım. Suç teşkil eden bir görev yapmadım. Mühimmat dolu 14 uçak varken, emir gereği mühimmatsız uçağa bindim” diye konuştu.

“BHHM'NİN EMRİNE AYKIRI BİR HAREKETİM OLMAMIŞTIR”

FETÖ ile ilişkisinin olmadığını savunan tutuklu bulunan Üsteğmen Mahmut Burak Kılıç, “Örgütün dershanelerine gitmedim. BHHM'nin emrine aykırı bir hareketim olmamıştır. 04.00'te uyandırıldım, sanıklardan Binbaşı Metin Çivilibal, mühimmatsız 4 uçağı hazırlanmasını görevi bilmediğini ve terörle mücadele olabileceğini söyledi. Uçaklarımızın başına gittik. Olağandışı o an ve o ana kadar yaşanmadı. Personel amirlerinin aldıkları görevi yerine getirmiş ve uçakları hazırlamışlardır. O gece 4 uçaktan birindeydim, ikinci koltuktaydım. Pist başına gitme gibi bir durum katiyen söz konusu değildir. Komutanımızın talimatını bekledik. Filo komutanımızdan durumu netleştirmesini bekliyorduk” dedi.



Soru-cevap bölümünde mahkeme başkanı Vedat Koç'un sorularını cevaplayan Kılıç, televizyonda veya internette uçuş yasağını duyup duymadığı ile ilgili sorusuna, “Uçuş yasağını televizyonlardan duymadım, tutuklandıktan sonra öğrendim. Uçakta telsiz ile konuşabilmem için motoru açmam lazım. Ben ikinci koltukta olduğum için Kule ile bağlantım olamaz. Bu tür şeyleri sürekli yaşıyoruz” diye konuştu.

“İÇİNDE BULUNDUĞUM UÇAK BİR SANTİM DAHİ İLERLEMEMİŞTİR”

Tutuklu sanıklardan pilot üsteğmen Eray Bakır da savunmasında, "Uçuş için uçaklar hazırlandı ve motorlar çalıştırıldı. Kuleden BHHM’nin uçuşları yasakladığını iletti. Bu emirden sonra içinde bulunduğum uçak bir santim dahi ilerlememiştir. Kargo uçakları iniyordu ve pistler açıktı. Rahatlıkla kalkış yapılabilirdi. Emrin teyidi sonrası geri dönüş yapıldı. Eğer BHHM'nin uçakların kaldırılmaması emri aksine hareket edilseydi, uçaklar pistten rahatlıkla kalkabilirdi. Başbakan Binali Yıldırım, Akıncı Meydanı’nı 16 Temmuz günü darbe girişimini bastırma amaçlı görevi BHHM 171. Filoyu görevlendirmiştir” ifadelerinde bulundu.

“BİZE VERİLEN GÖREVLER HEP ACİLDİR”

7’nci Ana Jet Üssü Komutanlığında görevli Pilot Üsteğmen Halil Karan ise, “Binbaşı Metin Çivilibal filoya gelmemi istedi. 10-15 dakika içerisinde filoya intikal ettik. Görev iptal olduğu iletilince aracımıza bindik, nizamiyeden çıkmadan geri arandık. Filoya döndük ve gazino da beklemeye başladık. Darbeyle alakam yoktur. Hayatımda ilk kez bu tür olayla karşılaştım. Darbe girişimini televizyondan öğrendim, terörle mücadele olduğunu düşündük. O gece bize verilen görevi icra ettik. Bize verilen görevler hep acildir. En küçük ihmal teröristleri kaçırmamıza neden olur. Her şey olağan şekilde geliştiği için hiçbir şeyden şüphem olmadı. Filo komutanımız, terörle mücadele olabileceğini ve BHHM tarafından bir görev verildiğini söyledi. Kule, 'BHHM'nin emri var, uçaklar kalkmayacak' şeklinde ikazı üzerine filo komutanımıza ulaştım ve uçakların kalkmayacağını söyledi. Kule bizi ikaz edince durdum. Ben burada kulenin emrini dinlemeyecek olsam pist başı yapardım. Daha önce nasıl göreve gittiysek, 15 Temmuz günü de o şekilde göreve gittik. Uçakların mühimmatsız olduğunu uçuşa giderken öğrendim. Gece televizyon izledik, köprünün kapatılması ile ilgili haberi izledik” dedi.



















TAHİR ÖZÇELİK