MAZLUMDER Malatya Şubesi’nden darbelere tepki. Dernek binalarında dün gerçekleştirilen basın açıklamasını MAZLUMDER Malatya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi H.Bayram Akmeşe yaptı.

Akmeşe, Türk siyasi tarihinin kara bir lekesi olan 27 Mayıs 1961 darbesinin 56. yılını geride bıraktıklarını dile getirerek, 1971’de, 1980’de,1997’de ve 2007’de e-muhtıra ve son olarak da 15 Temmuz 2016’da darbe geleneği devam ettiğini söyledi.

15 TEMMUZ DARBESİ BAŞARILI OLAMADI

Türkiye’nin darbelerinden çok çektiğini belirten Akmeşe, “15 Temmuz çok daha farklı olmuş, bütün darbeler halka rağmen yapılmış toplumdan ses çıkmamıştır. Ama 15 Temmuz’da halkın büyük direnişiyle darbe başarılı olmamıştır. Ülke 1961’de olduğu gibi yine karanlığa itilmek istenmiş, önce Allahın yardımı, sonrada Türkiye halkının büyük direnişi sonrası darbe başarısız olmuştur. Demek ki ülkemizde darbeci ruhu halen sürüyor. Ülkemiz darbelerden çok çekmiş tecrübeli bir ülkedir” diye konuştu.

HALK İRADESİ HİÇE SAYILDI

Darbeye ‘hayır’ dediklerini ifade eden Akmeşe, “Biliyoruz ki darbeler ülkemizden çok şeyler götürdü ve götürecekti. Hem siyasi hem de ekonomik yönden karanlığa gömülecekti. 1961 darbesinde olduğu gibi o dönemde ülke çökme noktasına gelmiş ve yıllarca etkisinden kurtulamamıştır. Çok komik ve uydurma suçlarla suçlayıp, bir ülkenin halk tarafından seçilmiş başbakanı Adnan Menderes, bakanları Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan idam edilmişlerdir. Halk iradesi hiçe sayılmış, halka rağmen darbe yapılmıştır. Daha sonra ne araştırılmış, nede üzerine gidilmiş. Halen bu konu karanlıktadır, net bir şekilde aydınlatılmamıştır. MAZLUMDER olarak biran önce darbeleri sonlandıracak, toplumun tüm kesimini kucaklayacak bir anayasa yapılmalıdır. Darbecilere lanet, darbeye hayır diyoruz” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL