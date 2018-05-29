Türkiye Cumhuriyeti tarihinde demokrasiye vurulan ilk darbe, 27 Mayıs 1960'da gerçekleşti. 57 yıl önce demokrasiye vurulan bu darbenin yıldönümü dolayısıyla dün bir basın açıklaması yapan MAZLUMDER Malatya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi H. Bayram Akmeşe, önemli açıklamalarda bulundu. Dernek binasında yaptığı açıklamayla, darbeci geleneğinin hala sürdüğünü ifade ede etti.

BU BİR İNSANLIK SUÇUDUR

27 Mayıs askeri darbesinin yıldönümünde olduklarını dile getiren Akmeşe, “Bundan tam 57 yıl önce, yani 27 Mayıs 1961’de Türkiye siyasi hayatına kara bir leke olarak geçen, ülkeyi hem kültürel, hem de ekonomik alanda karanlığa sürükleyen, acısını halen hissettiğimiz insan hakları ve hukukun hiçe sayılarak yapılan askeri darbenin yıldönümündeyiz. Bu bir insanlık suçudur. Kim niye, neden, ne için yaptı halen ortaya çıkarılmamış, çıkmaması içinde türlü engeller çıkarılmıştır. Ama bizler şunu anlıyoruz ki; bu darbeci gelenek halen sürüyor. Mart 1971, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997, 27 Nisan 2007 ve son olarak 15 Temmuz 2016 da darbeciler yine halkın tercihine ipotek koymaya çalışmış, darbe teşebbüsünde bulunmuş, artık darbelerden bıkan halk destansı bir hareketle bedel ödeyerek bu darbeye izin vermemiştir ve bir daha da vermeyecektir” diye konuştu.

İDAM EDİLDİLER

Akmeşe, “1961 Darbesinde, Başbakan Adnan Menderes ve Bakanları Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan uydurma suçlamalarla asılmak suretiyle idam edilmişlerdir. O dönemde Hükümetin kimler tarafından yönetildiğini ve darbenin kimler tarafından yapıldığının ipuçlarını veriyor. Biz MAZLUMDER olarak darbeye hayır diyor ve darbecileri lanetliyoruz” dedi.

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