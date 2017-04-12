Yakınca Spor Salonu’nda Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sabah erken saatlerde başlayan 2’nci duruşmanın 4’üncü oturumunda sanık savunmalarının ardından talepleri alan mahkeme heyeti, duruşmaya yaklaşık 3 saat ara verdi.
Duruşma Savcısı Muhittin Atlı, davanın tutuksuz sanığı 2. Ordu eski Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ersin Yıldırım’ın kullanmış olduğu cep telefonunda ByLock kullanıcısı olduğu ve yeni deliller olduğu; 17 Mart’taki 9. duruşmada tahliye edilen 2. Ordu eski Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun’un darbe girişiminde sıkıyönetim komutanı olarak görevlendirilmiş olması, talep etmiş olduğu tanıkların halen dinlenilmemiş olması ve dosyadaki eksikliklerin giderilmemiş olması nedeniyle tutuklanmasını talep etti.
Verilen aranın ardından gece yarısı 00.30’da kararları açıklayan duruşma heyeti başkanı Turan Kılıç, 17 Mart’ta verilen ara kararda tahliye edilen dönemin 2.Ordu Komutanı Avni Angün’un yeniden tutuklanmasına karar verdi. Adli kontrol kararı ile tutuksuz yargılanan Angun hakkında yakalama kararı çıkartılırken diğer tutuksuz sanıklardan dönemin 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı olarak görev yapan Ersin Yıldırım hakkında da tutuklama kararı verilerek yakalanması için savcılığa müzakere yazısı yazılmasına karar verildi.
Yıldırım ile ilgili iddianamede yer alan kısımda, kullandığı cep telefonunda ‘ByLock’ programının kurulduğu belirlenmişti.
Mahkeme heyeti, diğer 24 tutuklu sanık hakkında da tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Yaklaşık 1,5 saat süren ara kararların açıklanmasının ardından mahkeme heyeti bir sonraki duruşmayı 6 Haziran 2017 tarihine erteledi.
15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Malatya’da görülen davada 26’sı tutuklu 76 sanık hakkında FETÖ/PDY üyeliğinin yanı sıra anayasal düzeni ortadan kaldırma, darbeye teşebbüs etme gibi çeşitli suçlardan hapis cezası isteniyor. Davanın 1 numaralı sanığı olarak dönemin 2.Ordu Komutanı olan Orgeneral Adem Huduti yer alıyor.
7 Mart’ta başlayan yargılama sürecince şu ana kadar sanıklardan 68’inin savunması alındı. Bazı sanıklar tutuklu bulundukları cezaevlerinden SEGBİS ile duruşmaya dahil olurken geçtiğimiz 17 Mart’ta verilen ara kararda dönemin kurmay başkanı Avni Angun ve Ordu Komutanının Koruma Astsubayı Hacı Eyyip Özcan tahliye edilmişlerdi.
Toplam 76 sanıklı dava kapsamında general olarak 2. Ordu eski Komutanı Adem Huduti, 2. Ordu eski Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun, 2. Ordu eski İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili, 2. Ordu eski Harekat Destek Yarbaşkanı Tuğgeneral Zeki Karataş, 2. Ordu Eski Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Ersin Yıldırım ve 7. Ana Jet Üssü’nün eski Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık tutuklu bulunuyor. 13. duruşmada tutuklanmalarına karar verilen Angun ile Yıldırım yakalandıklarında, tutuklu general sayısı 6 olacak.
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