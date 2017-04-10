Malatya 1 Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Yakınca Spor Salonu’nda görülen duruşmada, karacıların ardından havacıların savunması alınmaya başladı. 7 Mart’ta başlayan ilk duruşmada döenmin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti ve 2. Ordu Kurmay Başkanı Avni Angun’un savunması alınmıştı.

TAVSİYE NİTELİĞİNDE EMİR

Karacılar için verilen ara kararın ardından havacılar için de bugün mahkeme tarafından ara kararın verilmesi bekleniyor. Önceki hafta savunması alınan 7’nci Ana Jet Üssü Komutanı Emin Ayık, mahkemede verdiği savunmasında, darbe gecesi 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti ile telefonla yaptığı görüşmede kendisine uçakların kalkmaması ile ilgili tavsiye niteliğinde emir verdiğini söyledi. Tuğgeneral Ayık, Mahkeme Başkanı Vedat Koç'un "Sözde mesaj formunda üs komutanlarından görevine hala devam yazmayan kişiler var mı?" sorusuna, "Mesaj formunu hiç görmedim, inceleme imkanım olmadı" yanıtını verdi. Tuğgeneral Emin Ayık, kargo uçaklarının piste inişini ne zaman öğrendiği sorusu üzerine "04.00 gibi. İniş ise 04.30'da gerçekleşti" dedi.



"F4 uçaklarının hangardan çıkıp, ruleye başlaması hangardan çıkmaları emrini verdin mi?" sorusuna ise Ayık, "Emrim olmadı" yanıtını verdi. Tuğgeneral Ayık, mahkeme başkanı Vedat Koç'un, "Size F4'lerle ilgili bilgilendirme yapıldı mı?" sorusuna, "Kule beni aradı ve 'efendim çıkan F4 var’ dedi. Bulunduğum yerde telsizle alakalı bir sıkıntı vardı, konuşmaları tam duyamadım. Uçaklar inip karşı tarafa geçtikten sonra F4'leri gördüm ve 'uçaklar geriye dönsün' dedim" şeklinde cevap verdi.

TAYFUN TUNA SAVUNMA YAPTI

Emin Ayık’ın savunmasının ardından Harekat Komutanı Hava Pilot Kurmay Albay Tayfun Tuna savunma yaptı. Tayfun Tuna savunmasında, terörle mücadelede etkin görev aldıklarını ve görevli bulunduğu dönem sürecinde terör unsurlarına 700 uçakla 4 bin bomba atıldığını söyledi. 15 Temmuz günü saat 19.30 sıralarında üsse gelip komutanın odasında beklediği esnada PKK’nın Tunceli’de bir karakola saldırı düzenlendiği haberini televizyondan izlediklerini ancak kendilerine yönelik resmi bir görevlendirme olmaması nedeniyle eve döndüklerini söyleyen Tuna, daha sonra üs komutanı Emin Ayık ile yeniden üsse döndüklerini dile getirdi.

“SEMİH TERZİ’NİN UÇAĞINA BİLGİ VERİLMEDİ”

Tuna, savunmasının büyük bölümünü kendisi hakkında savcılığa verilen ifadelere ayırarak, bu söylemlerin gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Diyarbakır’dan izinsiz kalkan ve içerisinde Semih Terzi’nin bulunduğu kargo uçağının pilotunun Malatya’daki kule ile irtibata geçtiğini ve Etimesgut Havaalanı ile ilgili bilgi istediğini öne süren Tuna, “Kontrolsüz, izinsiz ve darbeci ekibin kontrolünde olduğunu düşündüğüm için bilgi verilmemesini söyledim” dedi.

7. Ana Jet Üssü 171. Filo Komutanlığında Binbaşı rütbesi ile görev yapan Metin Çivilibal savunmasında, evde bulunduğu esnada Hareket Komutanı Tayfun Tuna’nın kendisini aradığını ve 4 uçak pilotunu ayarlayarak üsse gelmesini istediğini ifade etti.

“4 uçağın kaldırılması emri BHHM’den geldi”

Emir üzerine üsse geldikten sonra filoda beklerken televizyondan darbe haberlerini şaşkınlıkla izlediklerini öne süren Çivilibal, bu sırada çok tedirgin olduklarını ifade etti. Gece yarısı 03.40 sıralarında BHHM’den gelen emirle 4 adet F4 savaş uçağının yüksüz olarak havalanması ve görevin havada verileceğinin kendilerine iletildiğini ifade eden Çivilibal, “Havalanacak uçaklarda bomba olmaması nedeniyle görevin terörle mücadele ya da darbe karşıtı bir görev olacağını düşündük. Pist başı yapınca piste inen kargo uçaklarını gördük. Kuleden izin istedik. Kargo uçakları ile aradaki mesafeyi korumak için kuleye çıktık. O an ana piste gidip kalkma imkanımız vardı, henüz hiçbir araç piste yoktu” iddiasında bulundu.

Darbe girişimi gecesi kimin neye hizmet ettiğinin bilinmesinin güç olduğunu savunan Çivilibal, “Uçaklarımızın nakliye uçakları arasında kaldığı doğrudur ancak sıkışması söz konusu değildir. O sırada bize kalkış emri verilseydi ana piste gidip kalkış yapabilecektik. Kargo uçakları da pist başındaki araçta engel değildi” diye konuştu.

Mahkemenin gerekli izni vermesi durumunda bunu pist başında da uygulamalı olarak gösterebileceklerini kaydeden Çivilibal, “Uçakla geri dönmemiz emrini o gece bana komutanlarımız verdi. Başka hiç kimseden emir almadım. Bir asker olarak kanuna aykırı olmamak şartıyla emirleri yerine getirdim” ifadelerine yer verdi.



“DARBE GÖREVİ VERİLSEYDİ GERİ DÖNERDİM”

Sanık Çivilibal, “Darbe gecesi F4 savaş uçağı ile kalkış yapmış olsaydım ve havada verilen emrin darbe teşebbüsüne destek olması yönünde bir emir olması halinde görevi icra etmeden üsse dönecektim. Havada verilen emir darbecileri önlemeye yönelik bir emir olsaydı eğer görevi icra eder üsse o şekilde geri dönerdim” iddiasında bulundu.

TAHİR ÖZÇELİK