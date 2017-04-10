TAVSİYE NİTELİĞİNDE EMİR
Karacılar için verilen ara kararın ardından havacılar için de bugün mahkeme tarafından ara kararın verilmesi bekleniyor. Önceki hafta savunması alınan 7’nci Ana Jet Üssü Komutanı Emin Ayık, mahkemede verdiği savunmasında, darbe gecesi 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti ile telefonla yaptığı görüşmede kendisine uçakların kalkmaması ile ilgili tavsiye niteliğinde emir verdiğini söyledi. Tuğgeneral Ayık, Mahkeme Başkanı Vedat Koç'un "Sözde mesaj formunda üs komutanlarından görevine hala devam yazmayan kişiler var mı?" sorusuna, "Mesaj formunu hiç görmedim, inceleme imkanım olmadı" yanıtını verdi. Tuğgeneral Emin Ayık, kargo uçaklarının piste inişini ne zaman öğrendiği sorusu üzerine "04.00 gibi. İniş ise 04.30'da gerçekleşti" dedi.
Emin Ayık’ın savunmasının ardından Harekat Komutanı Hava Pilot Kurmay Albay Tayfun Tuna savunma yaptı. Tayfun Tuna savunmasında, terörle mücadelede etkin görev aldıklarını ve görevli bulunduğu dönem sürecinde terör unsurlarına 700 uçakla 4 bin bomba atıldığını söyledi. 15 Temmuz günü saat 19.30 sıralarında üsse gelip komutanın odasında beklediği esnada PKK’nın Tunceli’de bir karakola saldırı düzenlendiği haberini televizyondan izlediklerini ancak kendilerine yönelik resmi bir görevlendirme olmaması nedeniyle eve döndüklerini söyleyen Tuna, daha sonra üs komutanı Emin Ayık ile yeniden üsse döndüklerini dile getirdi.
Tuna, savunmasının büyük bölümünü kendisi hakkında savcılığa verilen ifadelere ayırarak, bu söylemlerin gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Diyarbakır’dan izinsiz kalkan ve içerisinde Semih Terzi’nin bulunduğu kargo uçağının pilotunun Malatya’daki kule ile irtibata geçtiğini ve Etimesgut Havaalanı ile ilgili bilgi istediğini öne süren Tuna, “Kontrolsüz, izinsiz ve darbeci ekibin kontrolünde olduğunu düşündüğüm için bilgi verilmemesini söyledim” dedi.
Emir üzerine üsse geldikten sonra filoda beklerken televizyondan darbe haberlerini şaşkınlıkla izlediklerini öne süren Çivilibal, bu sırada çok tedirgin olduklarını ifade etti. Gece yarısı 03.40 sıralarında BHHM’den gelen emirle 4 adet F4 savaş uçağının yüksüz olarak havalanması ve görevin havada verileceğinin kendilerine iletildiğini ifade eden Çivilibal, “Havalanacak uçaklarda bomba olmaması nedeniyle görevin terörle mücadele ya da darbe karşıtı bir görev olacağını düşündük. Pist başı yapınca piste inen kargo uçaklarını gördük. Kuleden izin istedik. Kargo uçakları ile aradaki mesafeyi korumak için kuleye çıktık. O an ana piste gidip kalkma imkanımız vardı, henüz hiçbir araç piste yoktu” iddiasında bulundu.
Sanık Çivilibal, “Darbe gecesi F4 savaş uçağı ile kalkış yapmış olsaydım ve havada verilen emrin darbe teşebbüsüne destek olması yönünde bir emir olması halinde görevi icra etmeden üsse dönecektim. Havada verilen emir darbecileri önlemeye yönelik bir emir olsaydı eğer görevi icra eder üsse o şekilde geri dönerdim” iddiasında bulundu.
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