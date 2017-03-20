Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Yakınca Spor Salonu'nda görülen duruşmada, tutuksuz sanık üsçavuş İsmail Ş., savunma yaptı.

İsmail Ş., savunmasında darbe girişimi sırasında nizamiye girişinde nöbetçi olduğunu kaydetti.

Nöbetinin sorunsuz geçtiğini ve saat 21.30 sıralarında yüzbaşı Kemal Keskin'in geldiğini anlatan İsmail Ş., " Bana 'Ordu yönetime el koydu, sorumluluk bende' dedi. Daha sonra Acil Müdahale Mangası'nı çağırmamı emretti. Buradan gelen 2 veya 3 askerle birlikte bize mevzi aldırdı" diye konuştu

Daha sonra Keskin'in bu durumun tatbikat olduğu söylediğini aktaran İsmail Ş., kendilerinin bir süre sonra normale döndüğünü kaydetti.

Keskin'in tatbikat tarzı hareketlerinin gece 22.00 sularına kadar devam ettiğini anlatan İsmail Ş., kendilerinin nizamiye dışından hiç bir yere kımıldatmadığını ve göndermediğini anlattı.

O gece saat 22.15'de gri bir otomobilin sıkıntısız bir şekilde içeri girdiğini ve aracın sürücüsünün binbaşı İbrahim Dede olduğunu kaydeden İsmail Ş., ''Dede daha sonra bulunduğumuz yere gelerek keskinle bir takım görüşmeler yaptı. Daha sonra yüzbaşı Kemal Keskin kurmay başkanın evini bilen var mı diye sordu. Bende refleks olarak bildiğimi söyledim. Daha sonra bana İbrahim Dede'nin arabasına binerek yolu tarif etmemi istedi" savunmasında bulundu.

Evi ilk baş bulamadığını ve Dede'nin kendisini azarladığını daha sonra Angun'un konutuna gittiklerini anlatan İsmail Ş., savunmasını şöyle sürdürdü:

''Bizi evin arkasına bıraktı. Kendisini konutun kapısına yöneldi. Daha sonra orada 15 dakika bulundu. Avni paşa konuttan çıkmış. İbrahim Dede'den bir ses duydum 'Komutanım konuttan dışarı çıkamazsınız.' diye. Avni paşa konuttan geri girmiş. Hatta bende şaşırdım, bir binbaşı tümgenerali nasıl tehdit eder anlayamadım. Daha sonra bizi toplayarak oradan ayrıldı.''

Bu olaydan sonra Orduevi'ne geçtiklerini yaklaşık 10 dakika sonra kışlaya geri döndüklerini belirten İsmail Ş., bu sırada haberleri takip ettiğini ve darbe girişimi olduğunu ilk kez o zaman öğrendiğini anlattı.

Bu sırada polis ekiplerinin barikat kurmaya başladığını söyleyen İsmail Ş, ''Akabinde makam araçları geldi. Ardından da vali bey geldi. Vali bey Kemal Keskin ile konuştu. Ardından Kemal Keskin mevzi al diye bağırdı. Bu bağırtısıyla birlikte askerler kırma kolunu çekti kendiside kırma kolunu çekti. Bir el havaya ateş etti." savunmasında bulundu.

Keskin'in sürekli bağırdığını, talimatlar verdiğini söyleyen İsmail Ş., savunmasını şöyle tamamladı:





















"Kemal Keskin askerlere, 'Aslanlarım burası bizim. Buraya kimseyi sokmayacağız. Ordu komutanı kışlamız bizim şerefimiz' diyordu. Bu sırada çatışmalar başladı. Kesinlikle hiç bir şekilde çatışmaya girmedim. Tek bir kuşun atmadım."

TAHİR ÖZÇELİK