HULİSİ AKAR DİNLENECEK

Yakınca Spor Salonu'ndaki duruşmada, tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasının ardından Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme Heyeti 2. Ordu Eski Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Avni Angun ile Ordu Komutanı koruma astsubayı adli kontrol şartıyla tahliye etti. Heyet, 15 Temmuz 2016 dönemindeki 1.Ordu Komutanı, 3. Ordu Komutanı, Ege Ordu Komutanı ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın tanık olarak dinlenilmesine de karar verdi.

DAVA 3 NİSAN’A ERTELENDİ

15 Temmuz Darbe girişiminde Ankara ve İstanbul’dan sonra darbe girişimcilerinin en önemli noktalarından birisi olan ve 2. Ordu eski Komutanı Orgeneral Adem Huduti ile birlikte 6’si general 33 subay, 4 astsubay, 2 uzman çavuş ile 37 er ve erbaşın sanık olarak yargılandığı Malatya’daki darbe girişimi davası peş peşe görülen 9 duruşmanın sonucunda 3 Nisan 2016 tarihine ertelendi. Mahkeme tutuklu 28 sanıktan Tümgeneral Avni Angun ile bir astsubayı tahliye etti.

SPOR SALONU MAHKEMEYE ÇEVRİLDİ

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 15 Temmuz’daki darbe girişimine Malatya’dan destek veren 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üssü’ndeki darbe girişimine ilişkin dava Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce mahkeme salonuna çevrilen Yakınca Spor Salonu’nda görülüyor.

38 SANIK YARGILANIYOR

Davada; 2. Ordu eski Komutanı Orgeneral Adem Huduti, 2. Ordu eski Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun, 7. Ana Jet Üs Eski Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık, 2. Ordu eski İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili, 2. Ordu eski Harekat Destek Yarbaşkanı Tuğgeneral Zeki Karataş’ın içinde yer aldığı 6’sı general, 5 albay, 4 yarbay, 7 binbaşı, 2 yüzbaşı, 8 üsteğmen, 1 teğmen olmak üzere 33 subay, 4 astsubay, 2 uzman çavuş ile 37 er ve erbaş yargılanıyor. Duruşmalarda toplam 38 sanığın savunması alındı.

MAHKEME HEYETİ KARARINI 00.40’DA TAMAMLADI

Mahkeme heyeti, 17 Mart 2017 tarihinde yapılan duruşmanın 9’uncu oturumunda saat 18.20’de ara kararları görüşmek için toplandı. Duruşmaya saat 00.00’da tekrar başlandı. Duruşmanın UYAP sisteminden kaynaklı sıkıntıdan dolayı uzadığı belirtildi. Mahkeme heyeti kararını 00.40’da tamamladı.

İDDİANEMENİN BİR ÖRNEĞİ TBMM’YE GÖNDERİLECEK

Mahkeme Başkanı Vedat Koç, mahkemenin ara kararlarını açıklayarak, soruşturmanın genişletilmesi taleplerinin celse arasında değerlendirilmesine, haklarında ByLock tespiti yapılan sanıkların ByLock yazışma içeriklerinin istenmesine, sanık eşlerinin ByLock kullanıp kullanmadığının tespitinin yapılmasına, iddianamede isimleri gecen ilk 39 sanık yakınlarının BankAsya hesaplarının olup olmadığının sorulmasına, ilk 39 sanık için Digitürk aboneliklerinin bulunup bulunulmadığının sorulmasına, isnat edilen suçtan zarar gören TBMM Başkanlığına iddianamenin bir örneğinin gönderilmesine, sanık Adem Huduti’nin adli emanette bulunan kitapları için naif hakim görevlendirilmesine, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın tanık olarak dinlenilmesi için Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne müzakere yazılmasına, 15 Temmuz 2016 dönemindeki 1. Ordu Komutanı, 3. Ordu Komutanı, Ege Ordu Komutanının tanık olarak dinlenilmesine, Adem Huduti ve bazı sanıkların askeri hat üzerinde yaptıkları belirtilen görüşmelerin belirlenebiliyorsa, bunun Genelkurmay ve ilgili komutanlıklardan istenilmesine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından 15 Temmuz darbe girişimine katılmış olan askerlerle ilgili tüm iddianamelerin istenilmesine, 1. Ordu, 3. Ordu ve Ege Ordu Komutanlıklarından darbe girişimi günü medyaya yaptıkları açıklamaların açıklama saatlerinin sorulmasına, ilk 39 sanıkla ilgili olarak sanıkların KPSS sınavına girip girmediklerinin ÖSYM’den veya KPSS davası şüphelisi olup olmadıklarını ilgili kurumlardan sorulmasına, karar verdiklerin söyledi.

2 TAHLİYE KARARI

Mahkeme Heyeti, 2. Ordu eski Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Avni Angun’un ve 2. Ordu eski Komutanı Adem Huduti’nin koruma astsubayı Hacı Eyyip Özcan’ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilirken, diğer 26 sanığın tutukluluk haline devamına karar verdi. Mahkeme Heyeti, duruşma için 3 Nisan 2017 tarihine gün verdi.

3’ER KEZ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENİYOR

İddianamede sanıklar; “Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme ve Bu Suçun Beraberinde Başka Suç İşleme, Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme ve Bu Suçun Beraberinde Başka Suç İşleme, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” iddialarıyla suçlanıyorlar. Şüpheliler hakkında 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 10’ar yıl hapis cezası talep ediliyor.

TAHİR ÖZÇELİK