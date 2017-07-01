Yakınca Spor Salonu’nda Malatya 1.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen 16’ıncı duruşmada tanıkların dinlenmesinin ardından savcı ve sanık avukatlardan talepleri dinleyen mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı. Duruşmada ara kararını açıklayan Mahkeme Başkanı Vedat Koç, davada yargılanan tutuklu sanıklar, karacılar ve havacıların dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

İSMAİL METİN TEMEL DİNLENECEK

Mahkemede tutuklu sanıklar hakkında tutuklama hallerinin devamına karar verilirken, Avni Angun hakkındaki kararın oy çokluğu ile diğer sanıkların ise oy birliği ile alındığı belirtildi.

Mahkeme, darbe girişimi esnasında 2. Ordu Komutanı olan Adem Huduti’nin emir subayı olan Binbaşı Sedat Kaya’nın adli kontrol kararı ile tahliyesine karar verdi. Önümüzdeki celsede dönemin Van Asayiş Kolordu Komutanı olan 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’in tanık olarak dinlenmesi için işlem yapılmasına da karar verildi. Açıklanan diğer ara kararların ardından mahkeme bir sonraki duruşmayı 11 Eylül tarihine erteledi. İki gün süren darbe duruşmasında Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanları ve AK Parti il Başkanı Hakan Kahtalı ile birlikte bazı STK temsilcileri de hazır bulundu.

DURUŞMADAN NOTLAR:

Yakınca Spor Salonu’nda görülen duruşmaya; Cumhurbaşkanlığı başdanışmanları Ayşe Türkmenoğlu, Gülay Samancı, Ahmet Karayiğit, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ve partililer ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı. 15 Temmuz darbe girişimi duruşmasında Adana F tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu dönemin Diyarbakır 7. Kolordu eski Komutanı Korgeneral İbrahim Yılmaz SEGBİS ile katıldı.

5 TAARUZ HELİKOPTERİ

Yılmaz ifadesinde, darbe girişimi gecesi Ömer Halisdemir tarafından vurulan Tuğgeneral Semih Terzi ile görüştüğünü ve Özel Kuvvetlerin emir-komutasının kendilerinde olmadığını söyledi. Diyarbakır’da 5 taarruz helikopterinin bulunduğunu söyleyen Yılmaz, “Ankara’dan tam mühimmatlı helikopterlerin istendiği bana iletildi ben de gitmeyeceklerini söyledim” ifadelerini kullandı. Dönemin 2.Ordu Komutanı olan Adem Huduti ile de telefonla görüştüğünü belirten Yılmaz, “Kendisi ile görüştüğümde ‘Televizyonda olaylar var bilgimiz var mı’ diye sordum. Kendisi de ‘bende bilmiyorum, ne olduğunu öğrenmeye çalışıyorum, kimseye ulaşamıyorum’ dedi. Komutanımız bana kışla emniyetine dikkat etmemizi de istedi” diye konuştu.

SORULARI CEVAPLADI

Öte yandan 28'i tutuklu 76 kişinin yargılandığı davanın dördüncü duruşmasında gerginlik çıktı. Duruşmayı izlemeye gelen vatandaşlardan bazıları, salona getirildikleri sırada sanıklara tepki gösterdi. Vatandaşlar, sanıklara "Kravat bağlayacağına, ip bağla”, “Kafanızı önünüze eğin hainler", "Vatan hainleri" diyerek tepki gösterdi. Duruşma arasında AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

15 Temmuz’da darbe girişimine ilişkin görülen duruşmaya AK Parti teşkilatlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları ile gazi ve şehit ailelerinin de katıldığını belirten Kahtalı, “Bugünkü katılımımızda tabi ki yine geçen seferdeki, önceki katılmamızdaki görmüş olduğumuz şeylerdeki yine aynı şeyleri görüyoruz. Dava sonuçlanana kadar duruşmaların takipçisi olacağız” dedi. Kahtalı, “Malatya’mızın da şahit olduğu ZPT’leri de çıkartarak, İKU’ları kaldırmak isteyen, ayrıca F-4 savaş uçaklarını da kaldırmak için pist başı yaptıran, kargo uçaklarını izinsiz bir şekilde buraya indiren bu yapı, bu organizasyonun, bu hain darbe girişiminin başında olanlar bugün burada hesap veriyorlar” şeklinde konuştu.

TAHİR ÖZÇELİK