Eğitim-İş Konya'da 8 imam hatip ortaokulunun açılması ve 2 okulun da isminin değiştirilmesini yargıya taşıdı ve Danıştay ‘Valiliklerce gelişigüzel şekilde bu okulların açılamayacağına, bakanlığın da okul açılmasına karar verirken mevcut ihtiyaçları ve gereklilikleri dikkate almak zorunda olduğu’ gerekçesiyle valiliklerin ilköğretim okulu açma, kapama ve bu okulları imam hatip okuluna dönüştürme yetkisi veren düzenlemeyi iptal etti. Danıştay’ın bu kararını değerlendiren Eğitim-İş Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kara, BUSABAH’a konuştu.

Danıştay’ın isim değişikliğinin mevzuata aykırı olduğunu teyit ettiğini ve bu nedenle de yürütmeyi durdurduğunu dile getiren Başkan Kara, yürütmeyi durduran bu kararın Türkiye’nin genelini ilgilendirdiğini söyledi.

SIKINTI YOK

Malatya’da İmam Hatip’e dönüşen okul sayısının da fazla olduğunu ileri süren Başkan Kara, “İmam Hatiplerin yeteri kadar açılmasında sıkıntı yok. Gereksinim varsa açılabilir ama bütün okulları imam hatipleştirmenin anlamı yok. Malatya örneğine bakalım neredeyse adım başı İmam Hatip var. Bu kadar İmam Hatip’e ihtiyaç var mı? Herkes istediği okula gidebilmeli. Bu davanın sonucu eğer uygulanırsa bütün Türkiye’yi bağlar. Türkiye genelinde açılmış imam hatipler ve ismi değiştirilen imam hatiplerle ilgili önemli bir karar. Bu okullar eski ismine tekrar kavuşur. Malatya’da da İmam Hatip’e dönüşen okul sayısı oldukça fazla. İsim değiştirilen okullar da var. Eğer hukuk devletiysek Danıştay idari mahkemenin üst mercii. Verdiği kararlara uyulması gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

MUTLU SARIGÜL