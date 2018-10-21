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Danıştay o kararı iptal etti

Danıştay 8. Dairesi, Öğrenci Andı’nın okunmasının kaldırılmasına ilişkin düzenlemenin iptaline karar verdi.

Danıştay o kararı iptal etti

Danıştay 8. Dairesi, Öğrenci Andı’nın okunmasının kaldırılmasına ilişkin düzenlemenin iptaline karar verdi.

21 Ekim 2018 Pazar 15:23
Danıştay o kararı iptal etti

Konuya ilişkin yazılı bir açıklamada bulunan Eğitim İş Malatya Şube BaşkanıHatem Denktaş, “8 Ekim 2013 tarihinde yayınlanan İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelikle Öğrenci Andı kaldırılmıştı.Eğitim-İş’in değişikliğin yürürlüğe girmesinin ardından açtığı ve beş yıl süren dava sonuçlanmıştır. Danıştay 8. Dairesi öğrenci andının okunmasının kaldırılmasına ilişkin düzenlemenin iptaline karar vermiştir. Eğitim-İş olarak 2013 yılında dava dilekçemizde yer alan ifadelerin ve gerekçelerin neredeyse aynen Danıştay kararında yer alması bizi daha da haklı çıkarmaktadır.Geçmişi Cumhuriyetimizin ilk yıllarına dayanan öğrenci andının kaldırılması tamamen siyasi iktidarın tasarrufu ile gerçekleşmişti. O dönemdeki siyasi konjonktürün sonucu olarak öğrenci andının kaldırılmasına ilişkin sendikamız başta olmak üzere halkımız tarafından da büyük tepkiler gösterilmişti.Buna rağmen iktidar kararından dönmemiş ve okullarımızda beş yıl boyunca öğrenci andı okutulmamıştır. Beş yıldır süren mücadelemiz sonucunda yargıdan çıkan kararın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından acilen uygulanmasını ve öğrenci andının tekrar mevzuata girmesini talep ediyoruz.Eğitim-İş olarak; MEB’in kararın gereğini yerine getirmemesi halinde her türlü hukuki ve örgütlü mücadelemizi sürdüreceğimizi duyuruyoruz” ifadelerinde bulundu. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
DanıştayÖğrenci Andı
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