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Daha yaşanılabilir bir Malatya için

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından, özellikle eğitim çağındaki çocuklarda çevre bilincinin oluşturulması amacıyla “DAHA YAŞANILABİLİR BİR MALATYA İÇİN ÇOCUKLARLA ELELE” isimli eğitim programı kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik eğitim çalışmaları devam ediyor.

Daha yaşanılabilir bir Malatya için

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından, özellikle eğitim çağındaki çocuklarda çevre bilincinin oluşturulması amacıyla “DAHA YAŞANILABİLİR BİR MALATYA İÇİN ÇOCUKLARLA ELELE” isimli eğitim programı kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik eğitim çalışmaları devam ediyor.

08 Mayıs 2018 Salı 13:56
Daha yaşanılabilir bir Malatya için

Çevre eğitimleri kapsamında son olarak Vali Galip Demirel Ortaokulu’nda bir seminer programı gerçekleştirildi. Çocuklarda çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik çeşitli hediyelerin de dağıtıldığı seminer sırasında Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı uzmanları tarafından öğrencilere; Evsel Atıkları Kaynağında Ayrıştırma, Çevre Bilincinin Arttırılması ve Vektörlerle Mücadele konularında eğitimler verildi. 

Çocuklara çevre bilincinin bir vatandaşlık görevi olduğu düşüncesini verebilmek amacıyla eğitim faaliyetlerinin yoğun bir şekilde devam edeceği bildirildi. 

BÜLTEN

Anahtar Kelimeler:
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİçevre
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