Daha yaşanılabilir bir Malatya için

Çevre eğitimleri kapsamında son olarak Vali Galip Demirel Ortaokulu’nda bir seminer programı gerçekleştirildi. Çocuklarda çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik çeşitli hediyelerin de dağıtıldığı seminer sırasında Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı uzmanları tarafından öğrencilere; Evsel Atıkları Kaynağında Ayrıştırma, Çevre Bilincinin Arttırılması ve Vektörlerle Mücadele konularında eğitimler verildi.

Çocuklara çevre bilincinin bir vatandaşlık görevi olduğu düşüncesini verebilmek amacıyla eğitim faaliyetlerinin yoğun bir şekilde devam edeceği bildirildi.

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