7. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında Malatya’ya gelen ünlü oyuncu Emre Kızılırmak, Suriyeli çocuklarla basketbol oynayarak, Malatya hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

7. Malatya Uluslararası Film Festivali için Malatya’ya geldiğini ifade eden Ünlü Oyuncu Kızılırmak, Konteynır Kent’e yapılan ziyarete de katıldığını dile getirdi.

HİZMETTEN DOLAYI GURUR DUYDUM

Bu gibi yardımların devam etmesi gerektiğini kaydeden Kızılırmak, “Daha önce Suriyeli misafirleri görmek istiyordum. Bu da burada nasip oldu. Anaokulundan Liseye kadar burada her okulun olduğunu gördüm. Burada misafirlerin her şeyi karşılanmış. Bir Türk olarak burada yapıla çalışmalardan verilen hizmetten dolayı gurur duydum. Türk milleti olarak her zaman zor durumdaki kardeşlerimizin yanında olmak her zaman gurur vericidir. Bu gibi yardımlarımızın da devam etmesi gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

FİLM FESTİVALİ EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR

Malatya’yı nasıl bulduğunu da anlatan Kızılırmak, “Malatya Uluslararası Film Festivali emin adımlarla ilerliyor. Bu vesileyle Malatya’ya geldiğim için de mutluyum. Malatya ile ilgili kafamda her zaman pozitif bir düşünce vardı. Daha havaalanına iner inmez bu sıcak ve pozitif hava insanı karşılıyor. Kısa bir süre şehri de gezdim. Malatya’ya çok daha önce gelmediğim için kendimi suçluyorum” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL