Daha güzel bir ve sorunsuz Çırmıhtı için...

Çırmıhtı’da içme suyu, kanalizasyon, yağmur drenaj hatları yenilenmişti. Bölgede devam eden üstyapı çalışmaları kapsamında yol ve kaldırımların büyük bir kısmı yapıldı.

Çırmıhtı girişindeki caddede aydınlatma direklerinin büyük bölümü takıldı. Ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmalarının da yapılacağı cadde yakın zamanda Malatya halkına hizmet vermeye başlayacak.

Bölgede yapılan çalışmaları değerlendiren vatandaşlar, “Yaz aylarında Malatyalıların en çok uğradığı bölgelerin başında Çırmıhtı geliyor. Bu çalışmaların tamamlanması bölge esnafını mutlu ettiği gibi gelen misafirlerinde sorunsuz bir şekilde ağırlanmasını sağlayacak” dedi.