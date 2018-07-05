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Daha güzel bir ve sorunsuz Çırmıhtı için...

Malatya Büyükşehir Belediyesi, eski Çırmıhtı’da yol çalışması yapıyor. Büyükşehir Belediyesi, Çırmıhtı’da üstyapı çalışmalarının yarısını tamamladı.

Daha güzel bir ve sorunsuz Çırmıhtı için...

Malatya Büyükşehir Belediyesi, eski Çırmıhtı’da yol çalışması yapıyor. Büyükşehir Belediyesi, Çırmıhtı’da üstyapı çalışmalarının yarısını tamamladı.

05 Temmuz 2018 Perşembe 10:37
Daha güzel bir ve sorunsuz Çırmıhtı için...

Çırmıhtı’da içme suyu, kanalizasyon, yağmur drenaj hatları yenilenmişti. Bölgede devam eden üstyapı çalışmaları kapsamında yol ve kaldırımların büyük bir kısmı  yapıldı.

Çırmıhtı girişindeki caddede aydınlatma direklerinin büyük bölümü takıldı. Ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmalarının da yapılacağı cadde yakın zamanda Malatya halkına hizmet vermeye başlayacak.

Bölgede yapılan çalışmaları değerlendiren vatandaşlar, “Yaz aylarında Malatyalıların en çok uğradığı bölgelerin başında Çırmıhtı geliyor. Bu çalışmaların tamamlanması bölge esnafını mutlu ettiği gibi gelen misafirlerinde sorunsuz bir şekilde ağırlanmasını sağlayacak” dedi.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 05.07.2018 10:49
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