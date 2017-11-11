11 Kasım 2017 Cumartesi

“Daha fazla çalışıp, daha fazla üreteceğiz”

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 79. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Gürkan, “Atatürk’ün bize miras bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti’ni, hedefi olan muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak adına daha fazla çalışıp, daha fazla üretmeye devam edeceğiz” dedi.

10 Kasım 2017 Cuma 11:20
“Daha fazla çalışıp, daha fazla üreteceğiz”

  Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 79. yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Gazi Mustafa Kemal, adını tarihe nakşettirmiş kahraman bir asker, büyük bir devlet adamıdır. Aziz milletimizin, Anadolu topraklarından silinmek istenildiği bir dönemde başlattığı Kurtuluş Savaşı’nı zaferle sonuçlandıran Atatürk, millet iradesine dayalı çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarak, yepyeni bir çığır açmıştır. Türk milletine çağdaş ve bağımsız bir Türkiye bırakan Atatürk’ü bugün daha çok anlıyoruz. Bölgesinde her açıdan önemli konumlara sahip olan Türkiye Cumhuriyeti, dün olduğu gibi bugün de ülkemiz üzerinde hain emelleri olanların iştahlarını kabartmaya devam etmektedir. Dün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde birlik ve beraberlik içerisinde bu toprakları vatan yapan milletimiz, bugün de Atatürk’ün bize bırakmış olduğu çağdaş ve bağımsız Türkiye’mizin gelişmiş ülkeler arasında yerini alması için aralıksız çalışmaya devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk’ün gösterdiği tam demokrasi, çağdaş bir ülke ve milli iradenin hakim olduğu bir ülke yolunda önemli aşamalar kaydetmiş, demokrasi çıtasını her geçen gün yükselten bir ülke konumuna gelmiştir” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahBATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN GÜRKAN

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