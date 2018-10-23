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“DAHA FAZLA BELEDİYE ALMAK İSTİYORUZ”

Yerel seçimlere ilişkin konuşan CHP Malatya İL Başkanı Enver Kiraz, “BU seçimde daha fazla belediye almak istiyoruz” dedi.

“DAHA FAZLA BELEDİYE ALMAK İSTİYORUZ”

Yerel seçimlere ilişkin konuşan CHP Malatya İL Başkanı Enver Kiraz, “BU seçimde daha fazla belediye almak istiyoruz” dedi.

23 Ekim 2018 Salı 11:17
“DAHA FAZLA BELEDİYE ALMAK İSTİYORUZ”

Başkan Kiraz, “Hem Malatya'da hem de Türkiye genelinde daha fazla belediye almak istiyoruz. Bu konuda çok titiz bir çalışma yürüteceğiz. Tabi aday başvuruları çerçevesinde daha sonra ilçe ilçe yöntemleri de tartışacağız. Başvurular ne kadar, potansiyelimiz nedir, ilgi nasıldır; bu çerçevede çalışmalarımızı yürüteceğiz” dedi.

“HALK HESAP SORACAK”

“AKP iktidarının yerel yönetimlerde de genelde olduğu gibi başarısız olduklarını görüyoruz” diyen Kiraz, “Baktığınızda da bir kent ancak bu kadar kötü yönetilir. Çünkü tamamen beton yığınına çevrilen, kişilere özel rant anlayışı ile hareket edilen ve her gün bu anlayışının kentin bütün noktalarında sürdüğü, trafik sorunu olmayan Malatya'nın tamamen trafik keşmekeşine dönüştürüldüğü, kent yapısının dışa açılamadığı ve tek merkezli bir kentin oluşturulmaya yönelik gidildiğini çok net görüyoruz. Bu seçimler aslında bizden ziyade, yerel yönetimlerde bizleri uzun zamandan beri yöneten, AKP'nin bütün ilçelerde ve büyükşehirde başta Malatya'nın merkez iki ilçesi olmak üzere, bu yönetim anlayışının hesabını halka vermesi gerekiyor. Biz halkın bu yönetim anlayışından, bir hesap soracağını düşünüyoruz. Tabi onlar elbette ki bir siyasi parti. Dolayısıyla çeşitli iddialarla seçime giriyorlar ama görülen şu; vatandaş bu seçimde AKP'den bu yönetim anlayışının hesabını soracak” şeklinde konuştu.

SİNEM HATUN TAVUT

Anahtar Kelimeler:
Yerel SeçimlerCHP MALATYA İL BAŞKANI ENVER KİRAZ
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