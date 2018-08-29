Cumhuriyetin temellerinin atılmasın da önemli etken

Başkan Emrah Yılan, mesajının devamında, “30 Ağustos, Tanrı Dağı’ndan, Nur Dağı’na uzanan bu kutsal yolda mübarek kanlarıyla Bedir’den Çanakkale’ye kadar iman ve hürriyet aşkıyla yaşayan, Türkiye’nin geleceği için binlerce şehidin, milli birlik ve beraberlik ruhu içinde canları pahasına, özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin sonsuza dek sönmemek üzere yakıldığı büyük zaferin adıdır. Ağustos ayı, tarihimiz boyunca milletimiz açısından hep önemli olmuştur. Bu nedenle ‘zafer ayı’ olarak anılmıştır. Anadolu’nun her karış toprağı bir büyük kahramanlığa, büyük Türk zaferine şahitlik etmiş ve mekân olmuştur. Bu nedenle ki, Türk yurdu ‘vatan’ olmuştur. Bu düşüncelerle; Türk milletinin istiklâl ve hürriyetine olan inancını tüm dünyaya haykırdığı, millî ruhunu ve şerefini yücelten, hâkimiyetin kayıtsız ve şartsız kendisine ait olduğunun sembolü ve ebedi varlığının anıtı olan Türkiye Cumhuriyeti’nin doğuşunu müjdeleyen 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor, aziz şehitlerimizi minnet duygularımla anıyorum” sözlerini kaydetti. (Bülten) busabahmalatya.com