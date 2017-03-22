Bir dizi program için Malatya’ya gelen Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı CHP'li Umut Oran, dün Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ziyaret etti. CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz’ın bulunduğu ziyarette, MESOB Başkan Vekili Orhan Özbek, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren ve oda başkanları da yer aldı.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren MESOB Başkan Vekili Orhan Özbek ve ESKKK Başkanı Ali Evren’in konuşmalarının ardında söz alan CHP İl Başkanı Enver Kiraz, 16 Nisan’da gerçekleştirilecek olan referandumla ilgili düşünlerini paylaştıklarını söyledi.

KİRAZ’DAN HASSASİYET ÇAĞRISI

Siyasi partilere bir çağrıda bulunan Başkan Kiraz, “Biz referandum çalışmasını sürdürürken tamamen parti kimliğimizi bir tarafa bırakarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmanın partiler üstü olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde ülkemizin nasıl yönetileceğiyle ilgili bir karar vereceğiz. Ben Malatyalı olduğum için Malatya’daki var olan huzur ortamının bozulmaması için tüm Malatyalılara çağrıda bulunmak istiyorum. Referandumda ‘evet’ oyu da verebiliriz, ‘hayır’ oyu da. ‘Evet’ verenlere de saygı duyuyoruz, ‘hayır’ verenlere de saygı duyuyoruz. Biz daha çok insanların hayır vermesi için çaba sarf ediyoruz ama sonuçta bu ülkenin vatandaşlarıyız, birlikte yaşıyoruz. Bu referandum sürecinde de biz sağduyulu, toplumu bölmeden, birbirimize karşı ön yargılarımızı bir tarafa bırakarak tamamen dostluk ilişkisi içerisinde referandum sürecini sürdürmek istiyoruz. Malatyalılar, ‘evet’i desteklesin ‘hayır’ı desteklesin bütün siyasi partilerin de bu hassasiyetle davranmasını rica ediyorum” diye konuştu.

Daha sonra söz alan Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı CHP'li Umut Oran ise, 30 yıldır bu ülkeye vergi ödemiş birisi olarak bir şeyler söylemek istediğini söyledi.

“Atatürk’ün her fabrika bir kaledir” sözünü anımsatan Umut Oran, “Ne oldu da bugün bu noktaya geldi ülke? Ülkede tarımı bitirdiler, gittiler Somali’de tarım arazisi kiraladılar. Böyle bir şey kabul edilebilir mi, Türkiye nasıl bu hale getirilebilir. Türkiye tarım arazilerinin üçte birini artık ekip dikemiyor. Çiftçinin borcu nedeniyle ya banka bu arazilere el koymuş ya da çiftçi mazot tohum ilaç alamıyor” diye konuştu.

ESNAF KARA LİSTEYE GİRMİŞ…

Türkiye’nin her yerinin yangın yeri gibi cayır cayır yandığını ileri süren Oran, “15 Temmuz’da Türkiye büyük bir darbe girişimi yaşadı. Bunun sebebi nedir ta 2010’daki referanduma kadar uzanıyor. O zaman da uyardık; yapmayın, yargıyı bağımlı hale getirmeyin yoksa tuz da kokacak dedik, uyardık dinletemedik iktidara. Bütün esnaf kara listeye girmiş batmış kredi istiyor ama bir türlü kara listene çıkamıyor. Biz bunları konuşacağımız yere gelmişiz evet mi, hayır mı dalatılan bir konuyu görüşüyoruz” şeklinde konuştu.

YÜZDE 10 SEÇİM BARAJI OLMAZ

“Bu ortamda biz de dedik ki kişileri tartışmayalım ülkenin geleceğini konuşalım” diyen Oran, “Gelişmiş ilk 20 ülkenin 18’inde parlamenter sistem var tek başkanlık örneği ABD’de ama orada da sistemin nasıl işlediğin gördünüz. Trump geldi astı kesti ama hukuk durdu, yapamazsın dedi. En kötü durumdaki 20 ülkenin ise 19’u başkanlıkla yönetiliyor ve buralarda iç savaş var, bölünme var. Allah bana akıl fikir vermiş yolumuz hangisi olmalı? Yönetim sistemimizdeki eksiklikleri gideriz düzeltiriz ama başkanlık olmaz, bizi geri götürür. Yüzde 10 seçim barajı olmaz. 2002’de oyların yüzde 44’ü baraj nedeniyle çöpe gitti. Şimdi de kalkmış iki parti olsun daha iyi diyorlar. Hayır, doğru değil. Çoğulcu demokrasi daha iyidir” ifadelerini kullandı.

18 MADDENİN HİÇBİRİNDE BUNLAR YOK

Referandumun konuşulmasının gerekliliğini belirten Oran, şunları kaydetti:

“OHAL’de seçim süreci olmaz, burada referandumunu konuşmamamız gerekiyordu. Emeklilerin sorunu, esnafın sorunu, gençlerin işsizliği bunlar neresinde? 18 maddenin hiçbirinde bunlar yok. Bütün yetkiyi tek kişiye veriyor! 80 milyonun her yetkisini bir kişiye veriyor. Bugün o kişiye güvenebilirsiniz ama o kişinin başına bir şey gelirse kim gelecek yerine? O kişi isterse yerine eşini getirebiliyor ki Azerbaycan’da örneğini yaşadık, çocuğunu getirebilenler dahi var. Anayasa mahkemesinin 15 üyesinin 12’sini atayacak, e bu kişiler bir durum olursa onu yargılayabilir mi? Daha iyi bir Türkiye mümkün, herkesin mutlu olduğu Türkiye’yi birlikte yaratacağız. İnşallah 16 Nisan’ı cumhuriyetimizi koruyarak daha da yükselterek geçireceğiz. Ama hemen ertesi gün parlamenter sistemi nasıl daha iyi çalıştırabiliriz, oturup ona çalışmamız lazım.”

MUTLU SARIGÜL